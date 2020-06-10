Исследование: Как работают кружки и секции для детей на удаленке

Большинство детей продолжили занятия в кружках после массового перехода на удаленку. Но "онлайном" семьи оказались довольны гораздо меньше, чем офлайновыми занятиями. К такому выводу пришли специалисты Института развития образования ВШЭ, опросив в интернете 18 270 родителей и 15 520 детей.

Так, 73% ребят продолжили занятия в своих кружках и секциях удаленно. 16% - прекратили занятия. Почему? Большинство сделали это не из-за технических проблем. Почти половина - просто потому, что не хотелось. 23% семей не нашли интересных для себя кружков в онлайне. И только 18% не имели достаточно технических возможностей.

Довольны ли родители дополнительным образованием в Сети? 31% рассказал, что его возможности расширились. 68% так не считают. 54% отметили, что мотивация ребенка снижается. Также родители назвали топ-3 проблем кружков и секций в дистанте: плохой интернет - 45%, технические неполадки - 42%, сложно планировать время - 35%.

Дети тоже составили свой антирейтинг: не хватает живого контакта с наставником - 81%, не хватает живого общения с ребятами - 80%, не хватает оборудования - 30%.

Но есть и плюсы. Половина родителей увидели в кружках на удаленке стимул для освоения новых технологий. Две трети семей больше узнали о дополнительном образовании ребенка. Сами дети считают, что благодаря дополнительным занятиям онлайн они научились адаптироваться к новым условиям - 67%, находить нужные материалы в интернете - 53%, развивали навык планирования своего времени - 49%.

Также специалисты института образования опросили 5345 педагогов, которые вели кружки и секции в Сети. Проблемы? Их было немало. 28% педагогов до сих пор испытывают значительные сложности в дистанте. 12% - перешли в дистант без проблем. 31% - столкнулись с серьезными проблемами в начале, но уже решили их.

Опыта работы в дистанционном формате до режима самоизоляции не было у 70% организаций и 73% педагогов. При этом 62% рассказали о том, что нагрузка возросла, а зарплата - нет (85% сказали, что зарплата не изменилась).

65% педагогов стали тратить больше времени на перевод занятий в онлайн-формат. 46% - на поиск и отладку технических средств и программ. 41% - на коммуникации с родителями. 26% - на заполнение отчетов.

Самый популярный онлайн-инструмент - мессенджер Whatsapp, его использовали 80% педагогов. Самый популярный формат - обмен видеоматериалами - 72%.

47% педагогов считает, что семьи менее довольны онлайн-занятиями. 56% - рассказали о возросшем участии родителей в занятиях детей.

Итог? 87% педагогов выступили за полный возврат к традиционной форме занятий.