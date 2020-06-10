Исследование: Кризис подрывает финансовую независимость женщин

Экономическое положение женщин и их финансовая независимость испытывают значительное давление в связи с кризисом, вызванным пандемией. Этому способствует рост безработицы и увеличение низкооплачиваемой и неоплачиваемой работы по уходу за больными и престарелыми. Об этом говорится в исследовании Австрийского общества европейской политики.

Согласно выкладкам авторов, у женщин в ЕС пенсии в среднем на 30 процентов ниже, чем у мужчин. Различия между странами варьируются от 43,1 процента в Люксембурге до 1,1 процента в Эстонии. В более чем в половине случаев значительный пенсионный разрыв объясняется более низкой заработной платой женского персонала, 41 процент - более коротким сроком работы, 4 процента - различными периодами страхования из-за безработицы и уходом за детьми.

Кроме того, в Евросоюзе 6,2 процента женщин в возрасте от 65 до 74 лет вообще не имеют пенсионных прав. Эта доля значительно выше в Австрии. Согласно исследованию, в стране 18,4 процента женщин старше 65 лет не могут рассчитывать на пенсию.

Без существенно более высокого дохода для женщин, безработица и различия в доходах привели бы к дальнейшим пенсионным различиям в будущем, полагают эксперты. Пенсионная политика и меры по обеспечению гендерного равенства должны быть долгосрочными и выходить за рамки избирательных периодов. С ростом нетипичных трудовых отношений в пенсионную систему должны быть введены фактор гендерного различия и признание сестринского ухода на пенсии.

Во всем мире 70 процентов работников социальных служб и по уходу за больными являются женщинами. Они выполняют в три раза больше неоплачиваемой работы, чем мужчины. Поскольку женщины заботятся о больных, будь то на работе или на неоплачиваемой основе в семье, они в большей степени подвержены риску заражения. Кроме того, бремя ухода влечет за собой значительный психологический стресс, отмечает портал unwomen.de.