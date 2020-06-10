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Рубрика: Экономика

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Искусственный интеллект меняет рынок труда
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(8178)
Искусственный интеллект все чаще помогает HR-специалистам оценивать потенциальных кандидатов. ИИ может значительно упростить отбор персонала и исключить дискриминацию соискателей, опираясь лишь на "сухие" факты - опыт работы и способности к самопрезентации. Важно лишь правильно его "обучить".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В рекрутинге можно легко и быстро отслеживать результаты и "доучивать" алгоритмы, - объясняет Ирина Чернова, директор по маркетингу NetApp в России и СНГ. - Применение машинного обучения помогает сэкономить время и ускорить процессы отбора кандидатов, особенно в тех компаниях, которые практикуют длинную многоступенчатую систему отбора". Это дает возможность устранить субъективность и нивелировать низкую квалификацию самих HR-менеджеров, отбирающих кандидатов.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Но, по ее мнению, не все профессии поддаются "цифровизации". "Кризис показал, что использование алгоритмов машинного обучения требует постоянного контроля и корректировки, так как при возникновении нестандартных ситуаций, которые не были предусмотрены, решения на основе ИИ дают довольно серьезные сбои", - заключает Чернова.

Машина позволяет избежать многих ошибок при подборе персонала, но целиком полагаться на нее нельзя

ИИ позволяет ускорить анализ резюме на основе имеющихся данных и профиля идеального кандидата. Можно установить свои критерии потенциального кандидата и автоматизировать отбор входящих заявок. Антон Куканов, руководитель Цифровой экспертизы Роскачества, считает, что при программировании ИИ необходимо быть аккуратнее и правильно обучать алгоритмы, чтобы исключить субъективизм людей: "Есть риск, что алгоритмы ИИ смогут принимать во внимание ряд предубеждений и непреднамеренно дискриминировать определенные типы соискателей", - полагает он.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Елена Березина
Экономика Работа Охрана труда

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