Здоровье

Как получить справку о состоянии здоровья для выезда за границу?

"В августе я с подругой, которая живет в Гродно, хотела бы поехать на две недели в какую-нибудь из стран ЕС. Выезжать планируем из Беларуси. Слышала, что на границе нам необходимо будет предъявить справку о том, что мы не болеем коронавирусом. Как и где ее можно будет получить? Алла Денисова, Брянск".

В Минздраве Беларуси сообщили, что лабораторные исследования на инфекцию COVID-19 для граждан, выезжающих за пределы Беларуси в страны, где требуется официальное подтверждение отсутствия коронавируса, проводит Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Стоимость ПЦР-исследования для резидентов Беларуси составляет 41,38 белорусского рубля (около 17 долларов в эквиваленте), для нерезидентов - 56,63 (около 24 долларов). Для прохождения тестирования необходимо иметь с собой копии паспорта и билетов в страну выезда. По завершении тестирования выдается результат лабораторного исследования на русском и английском языках.

Кошелек

Как удешевить покупку автомобиля семье, воспитывающей ребенка-инвалида?

"В семье дочери пять лет назад родился ребенок с ДЦП. Живут они в сельской местности на Могилевщине. Мальчик не передвигается самостоятельно, и чтобы посетить в райцентре врачей, приходится просить знакомых отвезти ребенка на авто. Друг из Германии предлагает помочь в покупке недорогого автомобиля. Мы с женой тоже готовы оказать материальную поддержку. Но, может быть, семьям с детьми-инвалидами, которые не ходят, положены какие-то льготы? Петр Афанасьевич, Курск".

Недавно Президент Беларуси подписал указ, по которому родителям детей-инвалидов при ввозе легковых авто возместят половину таможенных пошлин. По сообщению пресс-службы Президента, норма о возмещении 50 процентов таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию Беларуси транспортных средств, распространяется также и на родителей (усыновителей, удочерителей), опекунов (попечителей) детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. Ранее такое возмещение пошлин, налогов было предусмотрено для инвалидов I или II группы, родителей (усыновителей, удочерителей) в многодетных семьях.

Качество

Где можно получить информацию о качестве товара?

"Планирую закупать товары белорусского производства и реализовывать их в своем ларьке на нашем городском рынке. Предпочтение недорогим, но при этом качественным товарам. Есть ли в Беларуси организация, где можно получить информацию о качестве товаров того или иного производителя? Михаил Хусейнов, Серпухов".

В Беларуси создан онлайн-ресурс о качестве товаров и услуг, сообщили в Государственном комитете по стандартизации: "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации формирует информационный интернет-ресурс "Качество.бел", предоставляющий пользователям систематизированную информацию о продукции и услугах Беларуси. Ресурс создается на основе государственной системы каталогизации продукции и будет востребован при проведении маркетинговых исследований, закупок, продвижении безопасных и качественных продукции и услуг".

На портале несколько тематических разделов, среди которых "Натуральный продукт", "Конкурсы в области качества", "Реестр опасной продукции", "Документы об оценке соответствия". В Госстандарте считают, что полезным как для потребителей, так и организаций торговли является ресурс "Опасная продукция". Информация из него позволит избежать покупки товаров, не соответствующих требованиям технических регламентов ЕАЭС (Таможенного союза).

В течение этого года портал будет дополняться новыми функциями и компонентами.

Фестиваль

Состоится ли фестиваль авторской песни "Большая бард-рыбалка"?

"В прошлом году совершенно случайно попал в Беларусь на фестиваль "Большая бард-рыбалка" в Могилевской области. Получил массу позитивных эмоций, познакомился с интересными людьми. Не так много сейчас фестивалей с участием бардов. Встретил и земляков-москвичей, которые, как оказалось, там не впервые. Хотел бы приехать и в этом году. Подскажите, в каком месяце и в каких числах он будет проводиться? Александр Поречкин, Москва".

Вынуждены вас огорчить, Александр, но музыкальный фестиваль "Большая бард-рыбалка" на Чигиринском водохранилище в этом году проводиться не будет. Такое решение принято Могилевским облисполкомом 1 июня для предупреждения распространения на территории Могилевской области инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.

"Большая бард-рыбалка" на Чигиринском водохранилище в поселке Грудичино Быховского района Могилевской области обычно проходила в конце июля. Организаторами фестиваля выступают Могилевский облисполком, Быховский райисполком, областной общественный Совет по развитию агроэкотуризма, Творческое объединение "Своя среда" и Дворец культуры области. Надеемся, что встреча состоится через год.