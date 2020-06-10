Как туриндустрия Чехии восстанавливается после кризиса

На первый взгляд, жизнь чешских городов вошла в нормальное русло. Если что и напоминает о пандемии, то это маски на лицах большинства прохожих, а также меры по социальному дистанцированию, которые люди стараются соблюдать в общественных местах.

Впрочем, есть и такие последствия обрушившейся беды, которые еще долго будут сказываться на жизни этой страны. Едва ли не главное из них связано с параличом въездного туризма, который прямо или косвенно кормил пятую часть всего трудоспособного населения. В прошлом году двадцать два миллиона гостей останавливались в чешских отелях, пансионах и кемпингах - это абсолютно рекордный показатель. Теперь эксперты предсказывают, что только в столице потери туристической отрасли составят около ста миллиардов крон.

Россияне в рейтинге приезжих занимали шестую позицию, однако были лидерами по числу ночевок в отелях, то есть оставляли здесь значительную часть своих сбережений, а потому всегда ценились и рестораторами, и отельерами, и владельцами сувенирных лавок.

Теперь нет никого - ни наших, ни немцев, ни китайцев (эти в последние годы стали рекордсменами по т.н. "среднему чеку").

Закрытое небо

В недавние времена только из Москвы в Прагу ежедневно прилетал десяток рейсов, причем на этом направлении соперничали сразу шесть наших и чешских авиакомпаний. А в Карловы Вары пассажиров регулярно доставлял лоукостер "Победа". Никто не знает, когда этот воздушный мост начнет действовать снова - в июле, в августе или позже? Представители перевозчиков от прогнозов воздерживаются, и их можно понять.

Поэтому в тех же Карловых Варах большинство гостиниц, несмотря на снятие запретов, все еще закрыты.

Директор курортного отеля "Элишка" Ольга Ставроди с трудом скрывает свое отчаяние. Все знают, что основной контингент на здешних "водах" составляли гости из России и стран СНГ. Теперь их нет. Отельеры пробуют заманить местных жителей.

- А это совсем другое дело, - говорит Ольга. - В традициях европейской культуры нет длительного лечения на водных курортах. Чехи, если и приедут к нам, то на две-три ночи, а к оздоровительным процедурам они относятся с недоверием. Есть, правда, надежда на "русских немцев", проживающих в Германии, они давно стали нашими постоянными клиентами.

Этот город - не единственный, чье благополучие основано на курортном бизнесе. Еще есть Марианские Лазни, Франтишковы Лазни, Подебрады - почти все их жители так или иначе связаны с индустрией гостеприимства, а значит и зависят от ее состояния.

Муниципальные власти каждого из этих курортов сейчас придумывают свои программы выхода из кризиса. Например, мэрия Карловых Вар обещает каждому гостю скидочный ваучер - его номинал будет зависеть от количества проведенных в отеле ночей. Самый скромный ваучер - на одну тысячу крон - полагается за трехсуточное проживание, самый щедрый - на пять тысяч крон (это примерно двести евро) - за недельный отдых.

Денег нет, но вы держитесь

А что же государство? Как оно собирается спасать отрасль, которая давала в год до одиннадцати процентов ВВП?

Пражские журналисты злорадствуют: финансовую помощь, предназначенную для предприятий турбизнеса, пострадавших от кризиса, получил самый крупный столичный бордель под названием ShowPark. Газеты приводят слова директора этого вертепа: "А чем мы хуже других? Если в прошлом году у нас было сто пятьдесят тысяч гостей, то сейчас клиентов почти нет".

Ни для кого не секрет, что секс-туризм являлся частью местной индустрии гостеприимства. Стада английских и немецких парней, регулярно прибывавшие на уик-энд в Прагу, после шумного потребления пива обычно перемещались в ночные клубы и бордели. Так было вплоть до марта, когда пандемия изменила весь уклад европейской жизни и больнее всего ударила по туризму.

Конечно, история про увеселительное заведение - из категории, скорее, анекдотичных. Реальность же состоит в том, что никакой существенной помощи от государства туристическая отрасль, видимо, не получит. Денег на это в бюджете нет. А те крохи, которые выделяются, могут едва покрыть расходы на уплату налогов.

Об этом мне говорила Арина Куликова. Она - гид для русскоязычных групп, причем в своем деле одна из самых лучших. Но туристов нет и когда они появятся, не знает никто. "Меня лишили единственного источника дохода", - говорит Арина, едва сдерживая слезы. Она просто раздавлена теми проблемами, которые свалились на нее и на ее бизнес с началом эпидемии и введением ограничительных мер.

Таких, как Куликова, в Праге несколько сот. Прибавим теперь гидов, которые работали с немцами, итальянцами, англоязычными и прочими гостями - выйдем на цифру в несколько тысяч. А еще - официанты центровых ресторанов, персонал отелей, продавцы сувениров, смотрители музеев (их только в столице больше полусотни). Сейчас все они, как и Арина, находятся в состоянии стресса и думают только о том, как свести концы с концами.

Основная часть мер, призванных облегчить участь отрасли, переложена на плечи местного самоуправления. Например, в Ческом Крумлове, который по праву считается одним из самых красивых средневековых городков Европы, власти отменили арендную плату для предпринимателей, плату за летние террасы ресторанов, вдвое сократили плату за парковки. Городские власти намерены использовать "мертвый сезон" для перезагрузки, например, сделать так, чтобы город был привлекательным не только для иностранцев, но и удобным для местных жителей, однако такие заверения не выглядят убедительными.

Поскольку этот город всегда жил исключительно за счет туризма, то сегодня ситуация там близка к катастрофе. Если раньше Крумлов посещали до двух миллионов туристов в год, то сейчас там царит пугающая пустота. Отменены знаменитые музыкальные фестивали, на которые приезжали самые известные мировые звезды. Ущерб уже сейчас оцениваются в пятьдесят миллионов крон.

Смирившись с потерей доходов от въездного туризма, власти, владельцы бизнеса и менеджеры обещают сосредоточить свои усилия на том, чтобы сделать страну максимально привлекательной для своих собственных граждан. Прожектов много, но и тут не все обстоит гладко - хотя бы потому, что лето чехи предпочитают проводить на море, а потому уже сейчас нацелены в основном на Хорватию и Грецию.

Хотя есть в этом смысле и хорошие новости. Так, цены в центровых ресторанах Праги, прежде ориентированных на иностранцев, упали почти в четыре раза. И теперь Старый Город, если и не бурлит, как прежде, то все равно не выглядит пустыней - за счет гуляющих по нему жителей столицы.

С 5 июня Чехия объявила об открытии своих границ для немцев, австрийцев и венгров. Это расценивают здесь как свет в конце туннеля.