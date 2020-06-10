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Рубрика: Экономика

Под взором цифровым

Какие новые решения будут использоваться в развитии "умных городов" после пандемии коронавируса
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 126(8180)
Пандемия коронавируса изменит развитие "умных городов". Уже сейчас в некоторых мировых столицах применяются решения, запуск которых прежде откладывался. Они помогают соблюдать социальную дистанцию и меньше контактировать с другими людьми.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В одном из парков Сингапура заступил на службу специальный роботизированный пес. Он следит за посетителями, насколько они соблюдают дистанцию и просит их не приближаться к друг другу. Аппарат оборудован специальной системой камер. А когда посетителей становится очень много, то ему помогают дроны. Еще до карантина в отдельных районах города использовались беспилотные шаттлы, которые развозили людей. Такие "автобусы" ориентировались только на запросы граждан, максимально оптимизируя и сокращая маршрут, в отличие от обычного транспорта. Милан, Брюссель и Париж используют роботизированные службы доставки, которые смогут разгрузить движение и освободить от работы курьеров.

Фото: iStock
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Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group уверен, что пандемия выведет на новый уровень бесконтактные методы управления "умным городом": "В лифтах все чаще будет применяться голосовое управление, - прогнозирует он. - Мы все меньше станем касаться различных поверхностей".

Бум на технологии социального мониторинга, которые страны стали вводить во время эпидемии, после нее пойдут на спад. "Анализ больших данных, который сейчас применяют Apple, Google, сотовые операторы, не найдет широкого применения", - добавляет он.

Период режима самосохранения даст мощный толчок развитию электронных сервисов

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что период режима самосохранения даст мощный толчок развитию электронных сервисов после быстрого внедрения в стране удаленной работы и учебы, а также увеличению мощностей портала госуслуг и других мультимедийных ресурсов, в том числе и негосударственных.

Фото: Prykhodov / istockphoto
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Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-Tech.mail.ru считает, что технологии социального мониторинга найдут отражение и в развитии "умных городов": "Приватность в новых условиях станет роскошью, а данные - товаром. Растущий уровень сбора, обработки и аналитики данных неизбежно приведет к развитию механизмов слежения за людьми в "умных городах". Первые эксперименты экстренного мониторинга во время пандемии показали огромный потенциал".

По его мнению, эта тенденция приведет к деградации конфиденциальности в ее нынешнем понимании уже в ближайшие годы. "Чем более технологичными становятся города, тем они будут "прозрачнее": благодаря системам мониторинга количество преступлений сократится и будет гораздо легче противодействовать таким событиям, которые происходят, например, сейчас в США".

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