Самые авторитетные эксперты обсудили, какой будет жизнь в Союзном государстве после пандемии

Будущее Союзного государства после окончания пандемии коронавируса стало центральной темой прошедшей на днях онлайн-конференции с участием авторитетных экспертов Беларуси и России: политологов, экономистов, дипломатов, руководителей ведущих научных учреждений и вузов двух стран, депутатов. Виртуальная дискуссия была организована Ассоциацией внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства. Как с наименьшими потерями выйти из "коронакризиса"? Что нужно сделать, чтобы связи наших стран не были подвержены внешнеполитической конъюнктуре? Публикуем наиболее интересные, на наш взгляд, фрагменты выступлений экспертов.

Алексей Громыко, директор Института Европы РАН:

- Пандемия стала увеличительным стеклом, через которое мы смогли более четко рассмотреть проблемы, скопившиеся в мировом развитии и в развитии интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

Первый урок: в мире обостряется борьба за технологии и рынки сбыта. Нужны не обособленные национальные, а совместная союзная стратегия развития. Второй урок: растет роль государственного участия в рыночных и социальных процессах. Третий урок: национальные государства продемонстрировали свою незаменимость в форс-мажорных обстоятельствах. Но эти же обстоятельства делают сверхважной эффективность региональных интеграций. Четвертый урок: высокие риски внедрения рыночных механизмов в медицину, здравоохранение, образование, фундаментальную науку... Пятый урок: нужно повышать "стрессоустойчивость" наших стран и Союза в целом к структурным социальным и экономическим изменениям.

Важно не растерять наши гуманитарные достижения, продолжать диалог

Григорий Рапота, Госсекретарь Союзного государства:

- Важно не растерять наши гуманитарные достижения. Не прекращать диалог. Сохранить экспертное взаимодействие. И конечно, сосредоточиться на созидательных проектах. Когда мы говорим о магистрали, которая соединила бы Москву, Санкт-Петербург, Минск и дальше, с выходом на Европу, - это созидание. Эта бизнес-модель предполагает использование главным образом внебюджетных средств. Уже есть желающие поучаствовать в проекте со стороны банков, финансовых консультантов. Естественно, мы хотим расширить программы Союзного государства, а также завершить работу над "дорожными картами". И не надо бояться все время возвращаться к вопросу: а нужно ли Союзное государство? А если нужно, то почему? И каждый раз отвечать себе на этот вопрос. Это придаст нам уверенности и понимания, чем заниматься дальше.

Андрей Клепач, главный экономист ВЭБ РФ, завкафедрой макроэкономической политики МГУ им. М.В. Ломоносова:

- Пандемия показывает, что наши страны очень чувствительны к такого рода потрясениям. Российская экономика в этом году, по официальному прогнозу, упадет на 5%. По сути, каждый процент падения российского ВВП - это процент падения ВВП и Беларуси. Потому нам нужно укреплять кооперационные связи, которые были бы более стабильны, чем колебания, связанные с внешними шоками или карантинными ограничениями. Для нашего благосостояния выработка новой модели партнерства, сотрудничества крайне важна. И конечно, у нас должны быть проекты-драйверы, которые "заразили" бы обе страны.

Дмитрий Мезенцев, Посол России в Республике Беларусь:

- Мировые лидеры будут стремиться упрочить свои лидирующие позиции. Полагаю, из-за этого страны, не относящиеся к группе лидеров, испытают на себе попытки извне нанести ущерб их конкурентоспособности, успехам на внешних рынках и т. д. Из этого следует вывод: чем крепче будут союзнические отношения Беларуси и России, тем больше положительных результатов от интеграции. Это, кстати, послужит хорошим примером для остальных стран - членов Евразийского экономического союза.

По мнению экспертов, одной из реперных точек восстановления союзной экономики может стать развитие внутреннего туризма. А потенциал у обеих стран - громадный. Фото: Роман Щербенков

Владимир Семашко, Посол Республики Беларусь в России:

- Пандемия больно ударила по экономикам - это реальность. От того, насколько эффективно мы проведем работу над ошибками и подготовимся к новым, возможно, еще более тяжелым вызовам, зависит степень минимизации будущих потерь. Действовать нужно сообща, используя лучшие практики совместной работы. Как это было, например, при эвакуации белорусских граждан из третьих стран. Экономические аспекты, я считаю, главный потенциал развития наших отношений. Несмотря на ряд принятых обязательств по обеспечению равных условий и гарантий деятельности хозяйствующих субъектов Беларуси и России, на практике мы продолжаем сталкиваться с барьерами и ограничениями. Здесь, по моему мнению, скрывается наш главный резерв для дальнейшего углубления и наращивания взаимных отношений. Мы знаем, что любые острые ситуации можно разрешить с помощью разумных компромиссов.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Нацсобрания РБ:

- Мир переходит от модели развития международного взаимодействия к жесткой конкуренции между различными экономическими блоками. Каждой экономической зоне, в том числе и нашей, нужно будет оперативно обеспечивать собственную структуру производства продукции, разделение труда, валютную систему. Ключевое значение будет иметь скорость формирования таких зон. Страны, которые сумеют опередить конкурентов, получат очевидные преимущества перед другими регионами в виде более высокого уровня жизни и рычагов дополнительного влияния на мир. Понятно, что совместных усилий Беларуси и России для создания самостоятельной экономической зоны недостаточно. Поэтому, обсуждая перспективы развития Союзного государства, мы, может быть, обсуждаем пилотную модель будущего объединения с участием других стран.

Открыл онлайн-конференцию директор Института Европы РАН Алексей Громыко. Возглавляемая им Ассоциация внешнеполитических исследований им. А.А.Громыко выступила организатором. Фото: Ольга Герасименко

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:

- Хочу заострить внимание на состоянии информационного поля Союзного государства. Мы видим, что есть четкий спрос на негативную повестку и извне, и внутри наших стран. Позитивной же повестки недостаточно. Чтобы переломить ситуацию, очень важно развивать крупные совместные проекты. Кроме того, необходимо выработать совместный иммунитет к негативной риторике. Для этого нужно показывать перспективы и цели нашей интеграции.

Вячеслав Сутырин, проректор Государственного академического университета гуманитарных наук:

- Союзному государству не хватает инфраструктуры гуманитарного сотрудничества. В данной сфере нет конкретных организационных структур, которые объединяли бы наше общество в рамках общих "горизонтальных" проектов. Что касается образовательного взаимодействия, то насущно стоит вопрос недостатка квот, и мы его постоянно поднимаем. В России последние шесть лет поступательно снижается количество белорусских студентов, особенно на очной форме обучения. При этом в соседней Польше этот показатель постоянно возрастает. В этой ситуации Ассоциация внешнеполитических исследований выработала ряд инициатив, которые реализует и своими силами, и при поддержке наших партнеров. К примеру, конкурс молодых международников СНГ, который ориентирован на ученых, молодых лидеров и проходит уже третий год подряд. В 2020-м он посвящен интеграционным процессам и Великой Победе.

С последствиями пандемии нужно бороться сообща, используя лучшие практики совместной работы. Тому есть немало реальных примеров

Олег Романов, член Постоянной комиссии Совета Республики Нацсобрания РБ по законодательству и государственному строительству:

- У Союзного государства есть ресурсы для продвижения за рубежом образовательного бренда нашего интеграционного объединения. Вспомните, Советский Союз открывал новые вузы в странах, с которыми активно сотрудничал, налаживал партнерские отношения между университетами. Сегодня необходимо развивать систему информирования зарубежных студентов, абитуриентов, молодежи об образовательных программах российских и белорусских вузов, привлекать иностранцев к обучению в наших странах. Для этого за границей следует создавать информационные центры при местных вузах. Хорошим подспорьем в этом важном деле может стать организация изучения в таких центрах русского языка и литературы.

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:

- Я попросил своих студентов изучить в интернете возможности для отдыха граждан Беларуси в России и наоборот. Они выяснили, что нам есть куда и зачем ездить друг к другу. У белорусов и россиян пока велики шансы встретиться на курортах Турции, Греции и других стран. Думаю, пост­коронавирусная эпоха в корне изменит ситуацию. "Увлечение заграницей" будет забыто - даже не потому, что путешествия подорожают. Возврат к внутренним ресурсам будет происходить с опорой на то, что у Беларуси и России помимо разделенного суверенитета есть некий общий суверенитет и общий потенциал. И еще. Возможность быстро договориться о работе в новых условиях у нас есть в первую очередь по двум направлениям. Первое - взаимная торговля продовольственными товарами, второе - совместные туристические проекты.