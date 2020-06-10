Канада и США намерены продлить режим закрытия границы до конца июля

Канада и США намерены продлить до конца июля режим закрытия границ в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщают источники Reuters. Вашингтон и Оттава в марте ввели подобные ограничения сроком на месяц, а после продлили их в апреле и мае. Запрет, срок действия которого истекает 21 июня, не распространяется на торговлю.

По информации агентства, режим будет продлен из-за того, что вспышка пандемии не идет на убыль в двух крупнейших городах Канады - Торонто и Монреале. По словам второго источника, власти большинства провинций страны заявили федеральному правительству, что не хотят возобновлять несущественные поездки граждан в США. Пресс-секретарь канадского вице-премьера, которая отвечает за связи с Соединенными Штатами, сказала, что закрытие границ во время пандемии оправдало себя.

Вместе с тем, эксперты говорят об ущербе, нанесенном из-за закрытия границ канадским авиакомпаниям и индустрии туризма. При этом авиакомпании, в том числе Air Canada, пострадали от этого шага больше всего, так как запреты на поездки привели к тысячным отменам рейсов, что вынудило перевозчиков сократить рабочие места и свой авиапарк.

По состоянию на вторник, более 110 тысяч человек умерли от коронавируса в Соединенных Штатах. Канада сообщила о 7 835 смертельных случаях и 96 244 случаях заражения коронавирусом за время пандемии.