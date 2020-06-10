Распоряжение главы Республики Карелия от 8 июня 2020 года № 344-р

1. Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006) с изменениями, внесенными распоряжением Главы Республики Карелия от 6 июня 2020 года № 341-р, следующие изменения:

1) в пункте 11.1 слова "а также услуг," заменить словами "а также услуги по приему и обработке заявлений о голосовании по месту нахождения при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации и направлению соответствующей информации в территориальные избирательные комиссии и услуг,";

2) абзац шестой пункта 11.7 дополнить словами "; деятельности парков культуры и отдыха, тематических парков на открытом воздухе, а также деятельности про проведению игр на открытом воздухе (пейнтбол, лазертаг, кидбол, страйкбол и иные аналогичные игры) при соблюдении социального дистанцирования и дезинфекции используемого оборудования, экипировки";

3) в пункте 11.9:

в абзаце девятом слова ", Лахденпохского, Сортавальского, Питкярантского"

исключить;

в абзаце пятнадцатом слова "на открытом воздухе" исключить;

4) в пункте 11.10:

в абзаце пятом подпункта 1 слова "(масках, перчатках, а также очках или лицевых защитных экранах в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями (потребителями)" заменить словами "(масках, перчатках), а также работу персонала, осуществляющего непосредственное взаимодействие с посетителями (потребителями), - в очках или лицевых защитных экранах в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями (потребителями). Защитный экран (перегородка) в данном случае должен быть высотой не менее 2,2 метра от пола и шириной не менее 1,5 метра";

в подпункте 2:

в абзаце первом слова "по 10 июня 2020 года" заменить словами "по 15 июня 2020 года";

в абзаце четвертом слова "(масках, перчатках, а также очках или лицевых защитных экранах в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями)" заменить словами "(масках, перчатках), а также работу персонала, осуществляющего непосредственное взаимодействие с посетителями, в очках или лицевых защитных экранах в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями";

в абзаце первом подпункта 3 слова "по 8 июня 2020 года" заменить словами "по 15 июня 2020 года";

5) пункт 11.13 дополнить абзацем следующего содержания:

"Разрешить с 9 июня 2020 года на территории Республики Карелия работу объектов туристского показа и посещения для групп не более 10 человек при условии соблюдения социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты (масок, перчаток у посетителей, у персонала - масок, перчаток, а также у персонала, осуществляющего непосредственное взаимодействие с посетителями, - очков или лицевых защитных экранов в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями.";

6) в абзаце втором пункта 11.23 слова "(масках, очках или лицевых защитных экранах в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями (потребителями)" заменить словами "(масках, перчатках), персонала, осуществляющего непосредственное взаимодействие с посетителями (потребителями), - в очках или лицевых защитных экранах в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями (потребителями)";

7) в абзаце восьмом пункта 11.27 слова "(масках, перчатках, а также очках или лицевых защитных экранах в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями" заменить словами "(масках, перчатках), а также работу персонала, осуществляющего непосредственное взаимодействие с посетителями, - в очках или лицевых защитных экранах в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями";

8) дополнить пунктом 14.9 следующего содержания:

"14.9. Министерству экономического развития и промышленности Республики Карелия совместно с органами местного самоуправления Республики Карелия до отмены режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия:

обеспечить мониторинг цен на продовольственные товары, товары первой необходимости в торговых объектах по перечню, утвержденному Министерством промышленности и торговли Российской Федерации;

обеспечить мониторинг наличия остатков товаров первой необходимости в торговых объектах;

организовать представление результатов мониторинга в Информационный центр Российской Федерации по мониторингу ситуации с коронавирусом посредством специализированного автоматизированного рабочего места в Единой системе мониторинга цен и остатков товаров первой необходимости;

довести рекомендации до объектов розничной торговли о подключении к системе видеонаблюдения Единой системы мониторинга цен и остатков товаров первой необходимости Информационного центра Российской Федерации по мониторингу ситуации с коронавирусом.".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением абзаца второго подпункта 4, который вступает в силу с 22 июня 2020 года.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







