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10.06.2020 21:15

Встречная трагедия

Катастрофу с участием Ефремова смотрят миллионы
Текст: Игорь Николаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 126(8180)
Шекспировская драма этих дней. Джип нетрезвого артиста - Михаил Ефремов за рулем - внезапно выехал на встречку, протаранил чужой автомобиль. Водителя - курьера Сергея Захарова - врачам спасти не удалось. Трагедия. Для всех.

Нельзя сказать, что такие происшествия у нас - редкость. Интерес к ним, как ни печально, притупился. Никто и ничего давно не принимает близко к сердцу. Время такое - требует не чувств, а имитаций. Рядовым участникам приевшихся трагических историй, конечно, можно посочувствовать - но что тут обсуждать?

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
На Михаила Ефремова надели электронный браслет

Другое дело - если что-то случится со знаменитостью. Тут событие обретает привкус шоу. А шоу теперь - главный лакмус ценности человека. Чем больше лайков и подписчиков, чем чаще зовут поболтать в телестудию, тем человек значительнее.

Ярость благородная переполняет интернет. Здесь миллион "комментов" и "постов" - кто требует всей строгости закона, кто осторожно говорит о снисхождении. Спорщики вроде бы готовы сами перебить друг друга. Но это предусмотрено сюжетом. Забудут завтра. Новость устареет.

Ужас в том, что ведь действительно - трагедия. Жизнь и смерть. И тут вопрос "кто виноват?" становится огромным. Потому что всех касается. И говорящих, и молчащих, и не слышащих. Вот несколько цитат из реплик в соцсетях. Их захотелось выделить из шума. Пусть люди думают.

Никто и ничего давно не принимает близко к сердцу. Время такое - требует не чувств, а имитаций

Ксения Собчак, телеведущая:

..."Защищать" или "нападать" в зависимости от взглядов. Если ты "либеральный обком", то защищаешь Мишу, так как он "наш", а если бы на его месте был чиновник "Единой России", то вонь стояла бы страшная.

И это тоже лицемерие и двойные стандарты. И вот это бесконечное "плетение узоров": здесь я поддержу Флойда, тут осужу Ефремова, или наоборот: тут поддержу Ефремова, но завтра, если единоросс пьяный кого-то убьет, буду осуждать и его, и весь "кровавый режим".

Все это "веретено" и есть двойные стандарты и лицемерие, потому что главное в этом: "наш" или "не наш"? За "белых"? Или за "красных"? И вот это я ненавижу".

Эдуард Бояков, худрук МХАТ им. Горького:

"...Михаил Ефремов, представитель громкой фамилии, сын отца, который руководил театром, которым я сейчас руковожу - показательный символ... Есть человек и есть образ. У публичных людей образ определяет очень многое, часто люди становятся его заложниками. Этот конкретный человек сам себе подписал приговор и дай Бог ему разобраться и покаяться. А вот с образом - надо разбираться. Ведь мы этот образ слепили...

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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...Мы виноваты сами. Мы миримся с постоянными помоями, которые выливает на нас медиасреда. Мы миримся с полчищами циничных фриков в перьях, которые жрут наше внимание и внимание наших детей.

А как мы себя вели несколько дней назад, когда по федеральному каналу дочь Ефремова в прайм-тайм объявляла о небинарной сексуальности и о том, что хочет поменять пол, жениться и уехать из страны, чтобы потом ребеночка усыновить? Мы задались возмущенным вопросом - зачем это показывают? А кто из нас не умилялся стихам, которые читал пьяный Ефремов на корпоративах?

...Мы все этот образ лепили. Мы - не имеющие национальной культурной политики. Мы - не способные предъявить нации настоящих культурных героев. Мы - отдавшие на откуп популярную эстраду и детские передачи разукрашенным нарциссам, рождающим детей в пробирке. Мы - наслаждающиеся онлайн-прогулками по Третьяковке с хамом и жлобом.

...Если мы думаем, что за это убийство одному Михаилу отвечать, то ошибаемся. Нам за это убийство отвечать. Судьбами наших детей и внуков".

ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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