Китай начал испытания вакцины из антител для нейтрализации коронавируса

Китай начал первые в мире испытания антител, нейтрализующих коронавирус. Об этом сообщает китайская фармацевтическая компания Shanghai Junshi Biosciences, проводящая исследования совместно с Институтом микробиологии Академии наук КНР.

Испытания вакцины JS016 проводятся на здоровых добровольцах. В настоящий момент проходит первый этап исследования. в ходе которого ученые должны удостовериться, что вакцину можно безопасно вводить человеку. На следующем этапе будет тестироваться непосредственно способность вакцинированного организма противостоять коронавирусу.

Вакцина была создана путем скрининга образцов крови людей, выздоровевших от COVID-19. Ранее прошедшие испытания JS016 на обезьянах показали эффективность вакцины для приматов.

Способ действия вакцины - она не дает коронавирусу связаться с рецепторами ACE2 клетки человека.