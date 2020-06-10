Новости

Уральцы смогут проголосовать по поправкам в Конституцию на дому 11:02
Испанский курорт "обкатает" новые правила социального дистанцирования на немцах 10:58
Под Тверью найдена мертвой девочка-подросток 10:58
В Забайкалье арестовали мужчину, убившего подростка и ранившего пятерых 10:56
Аленичев назвал провальными трансферы Тиля и Крала в "Спартак" 10:55
Китай начал испытания вакцины из антител для нейтрализации коронавируса 10:54
"Загробный" роман Бориса Акунина "Там..." станет сериалом 10:52
В администрации закрытого алтайского поселка начались обыски 10:50
Верховный лама Тувы госпитализирован с коронавирусом 10:48
Анастасия Ракова: В столичных поликлиниках возобновится капремонт 10:31
Юрий Лоза поделился мыслями о ДТП с Михаилом Ефремовым 10:30
Ушел из жизни известный кубанский журналист Виктор Мальчевский 10:30
В Израиле отменили закон о легализации поселений на палестинской территории 10:28
В Башкирии полицейских осудили за выбивание показаний 10:27
"Бумеранг" поступит на госиспытания в текущем году 10:27
Назначены досрочные выборы губернатора Севастополя 10:26
Минск: БГУ значительно подрос в мировом рейтинге QS 10:24
Под Туапсе сгорели пять двухэтажных гаражей 10:24
В каждом поезде на МЦК есть "вагон тишины" 10:23
С 15 июня в Крыму откроются кафе и рестораны 10:22
Власти Москвы: Пикники в парках пока не разрешены 10:14
СМИ: ФК "Спартак" намерен приобрести форварда "Флумименсе" Маркоса Пауло 10:14
Уральский вуз поднялся на 33 строчки в рейтинге университетов мира 10:14
Россия построит в Таджикистане пять новых школ 10:12
ВТБ снизил размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5% 10:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
10.06.2020 10:54
Рубрика: В мире

Китай начал испытания вакцины из антител для нейтрализации коронавируса

Текст: Константин Волков

Китай начал первые в мире испытания антител, нейтрализующих коронавирус. Об этом сообщает китайская фармацевтическая компания Shanghai Junshi Biosciences, проводящая исследования совместно с Институтом микробиологии Академии наук КНР.

Фото: AFP/Nicholas Kamm
Трамп: В США готовы более двух миллионов доз вакцины от COVID-19

Испытания вакцины JS016 проводятся на здоровых добровольцах. В настоящий момент проходит первый этап исследования. в ходе которого ученые должны удостовериться, что вакцину можно безопасно вводить человеку. На следующем этапе будет тестироваться непосредственно способность вакцинированного организма противостоять коронавирусу.

Вакцина была создана путем скрининга образцов крови людей, выздоровевших от COVID-19. Ранее прошедшие испытания JS016 на обезьянах показали эффективность вакцины для приматов.

Способ действия вакцины - она не дает коронавирусу связаться с рецепторами ACE2 клетки человека.

В мире Восточная Азия Китай Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Песков объяснил низкую смертность от COVID-19 в России
Патрушев рассказал, как Запад хочет дестабилизировать ситуацию в России
Трамп распорядился милитаризировать присутствие США в Арктике и Антарктике
Попова заявила о сохранении масочного режима
В Совфеде отреагировали на стратегию обороны Румынии с упоминанием России
Америка оказалась расколота на два непримиримых лагеря
Как в европейских странах оценивают действия властей в период пандемии