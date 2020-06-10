Кого освободят от налогов и взносов во II квартале

Субъекты малого и среднего бизнеса, работающие в наиболее пострадавших от вируса отраслях экономики, социально ориентированные некоммерческие организации (НКО), а также централизованные религиозные организации освобождаются от уплаты налогов и страховых взносов за II квартал 2020 года. Это следует из изменений в Налоговом кодексе.

Документ устанавливает для индивидуальных предпринимателей, работающих в пострадавших отраслях, страховые взносы на пенсионное страхование за 2020 год в 20 318 рублей.

Также снизятся налоговые издержки для организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые безвозмездно помогают организациям, ИП и социально ориентированным НКО в борьбе с коронавирусом. Их затраты на приобретение имущества для предотвращения распространения, а также диагностики и лечения инфекции будут отнесены к расходам, связанным с производством.

Речь идет об имуществе, безвозмездно переданном медицинским организациям, органам государственной власти и местного самоуправления, а также государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям. В составе налогооблагаемых доходов не будет учитываться списание задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов.