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10.06.2020 12:11
Рубрика: В мире

Количество прошений об убежище в ЕС упало до рекордно низкого уровня

Текст: Максим Макарычев

Согласно данным Европейского бюро поддержки в сфере убежища (EASO) при Евросоюзе, количество прошений от мигрантов в Европе в апреле упало до самого низкого уровня за последние десять лет. Во многом это произошло из-за закрытия границ для предотвращения распространения коронавируса, что усугубляет проблемы людей, спасающихся от конфликтов и преследований, сообщает Reuters. По данным EASO, большинство заявок в период с января по апрель 2020 года были поданы сирийцами, за которыми следуют афганцы, венесуэльцы и колумбийцы.

Фото: Victoria Jones/PA via AP
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Число обращений за получением убежища сократилось до 8730 в апреле, что на 86% меньше по сравнению с февральским показателем. Евросоюз закрыл свои внешние границы в марте, и многие из его 27 государств-членов приостановили регистрацию заявок просителей. По словам исполнительного директора EASO Нины Грегори, коронавирусный кризис усложнил и без того тяжелое положение мигрантов, спасающихся от насилия и преследований.

В последние годы лицам, ищущим убежища, стало все труднее добираться до Европы, отмечает агентство. Евросоюз заблокировал предыдущие сухопутные маршруты мигрантов и предоставил помощь Ливии и Турции, чтобы предотвратить контрабандный трафик беженцев в страны-члены ЕС. В апреле власти Италии заявили, что не допустят швартовки лодок с мигрантами, обслуживаемыми благотворительными организациями, поскольку ее порты нельзя считать безопасными из-за пандемии коронавируса. Мальта также заявила, что больше не может гарантировать спасение мигрантов или их высадку во время чрезвычайной ситуации с коронавирусом. В результате четыре лодки с мигрантами провели более 40 дней в акватории возле острова, прежде чем беженцам было разрешено сойти на берег при обязательном тестировании на коронавирус.

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