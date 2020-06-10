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10.06.2020 11:24
Рубрика: В мире

Конгресс призвал Трампа не выводить войска США из Германии из-за "российской угрозы"

Текст: Александр Гусаров

Решение президента США Дональда Трампа вывести почти 10 тысяч американских военнослужащих из Германии вызвало резко негативную реакцию на Капитолийском холме.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Как сообщает CNN, во вторник около 20 конгрессменов-членов комитета по вооруженным силам палаты представителей направили в Белый дом письмо, в котором потребовали не снижать военное присутствие США в ФРГ и сослались при этом "на российскую угрозу".

"Мы уверены, что союзники по НАТО, такие как Германия, должны сделать больше в целях укрепления нашей общей обороны. В тоже время мы знаем, что выдвинутые со времен окончания Второй мировой войны вперед американские войска помогли предотвратить очередную войну и, что самое главное, обеспечили Америке безопасность", - отмечается в послании членов конгресса США.

Американские законодатели указывают, что ослабление приверженности Вашингтона защищать НАТО "усилит агрессию и оппортунизм со стороны России". "Мы верим, что такие шаги существенно подорвали бы национальную безопасность США и усилили позиции России в ущерб нам", - подчеркивается в тексте письма.

Фото: AFP/Andrew CABALLERO-REYNOLDS
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Напомним, на минувшей неделе стало известно о решении Трампа сократить 34,5 тысячный американский воинский контингент в Германии на 9,5 тысяч солдат и офицеров. Такое количество военнослужащих, а также членов их семей (всего около 20-25 тысяч человек) должно покинуть немецкую территорию к сентябрю. Официальный приказ от этом Пентагон пока не издал.

В последнее время ряд политиков от социально-демократической партии Германии (СДПГ) настойчиво требуют вывести ядерное оружие США с территории Германии. Американская сторона в ответ обвинила представителей СДПГ в подрыве безопасности НАТО. Кроме того, комментаторы обращают внимание на обострение разногласий между Вашингтоном и Берлином вокруг проекта строительства газопровода "Северный поток-2" и общее нарастание трансатлантических противоречий.

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