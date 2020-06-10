Косачев: Киев не должен решать за украинцев, как им общаться с Россией

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал президента Украины Владимира Зеленского не принимать решений за народ и не ставить условия, при которых украинцы могут налаживать контакты с россиянами.

Так он прокомментировал ТАСС заявление Зеленского о том, что условием единения народов двух стран является передача Крыма под юрисдикцию Киева.

"При всем уважении к выбору украинского народа, полагаю, за него в данном случае решать не нужно", - приводит агентство слова Косачева. По мнению сенаторы, общению украинского народа с русским народом мешает "отнюдь не российский Крым, статус которого уж точно не будет больше меняться".

Что же касается слов украинского лидера о том, что россиянам "через несколько лет станет стыдно" за то, что случилось с Крымом, то тут Зеленский " отчасти прав", полагает Константин Косачев. "Чувство, близкое к стыду, мы порой испытывали, когда видели, во что превратился Крым в период с 1991 по 2014 гг., как относились к его жителям киевские власти", - сказал он.

Россияне тогда не могли повлиять на процесс распада СССР, "но все равно ощущение исторической несправедливости по отношению к крымчанам вряд ли покидало многих российских политиков и простых людей у нас в стране", считает парламентарий.

Он призвал украинское руководство не раскручивать мифы про аннексию, агрессию и прочие "страшилки", а действовать в духе европейских ценностей, и видеть людей, а не территории. "Крым - это, прежде всего, люди, и нужно уважать их волю и права. Но в первую очередь Киеву нужно приступить к выполнению своих обязательств в рамках Минских соглашений и прекратить, наконец, убивать людей на Донбассе. Надеемся, что европейские партнеры по тому же нормандскому формату окажут свое влияние на то, чтобы подвигнуть украинское руководство к тому, что оно само обязалось исполнять", - заключил Косачев.