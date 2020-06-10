Косачев: Киев не должен решать за украинцев, как им общаться с Россией

Новости

На Михаила Ефремова надели электронный браслет 20:08
Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене 19:51
Бэтмен, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фанатском постере 19:35
Жителей Центральной России предупредили о погодных аномалиях 19:23
В Москве обрушился мост 19:17
Эксперт рассказал, чем опасна нулевая недельная инфляция 19:15
В КЧР грудной младенец вылечился от коронавируса 19:11
Канадец прилетел в Германию, чтобы пожаловаться на Mercedes-Benz S-Class 19:10
Москва встала в 9-балльных пробках впервые с начала пандемии 19:06
Дело Михаила Ефремова передадут в столичный главк МВД 19:05
РЖД модернизируют более 350 пассажирских вагонов 19:01
Рапота: России и Беларуси необходимы проекты для потомков 19:00
Росстат рассказал, как изменились цены с начала июня 19:00
Боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут два боя между собой 18:34
Разрушеннный под Мурманском мост начали демонтировать 18:29
Белорусы примут участие в строительстве инфраструктуры космодрома Восточный 18:20
Опубликован график российских премьер Disney в кинотеатрах на 2020 год 18:20
Таинственный тевтонский замок на границе с Россией просветили радаром 18:18
Путин и Эрдоган обсудили коронавирус, Ливию и Сирию 18:17
В Волгограде оправдали фигуранта дела о гибели 11 человек 18:08
В Крыму мать осудили за "воспитание" 14-летнего сына кочергой 18:08
Глава Крыма оценил шансы террористических атак с Украины 18:02
В Арктике возродят систему мониторинга вечной мерзлоты 17:40
Haval назвал новый кроссовер "Большой собакой" 17:25
В Германии в 2000-летней яме с мусором нашли фигурку богини Исиды 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
10.06.2020 19:43
Рубрика: Власть

Косачев: Киев не должен решать за украинцев, как им общаться с Россией

Текст: Галина Мисливская
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал президента Украины Владимира Зеленского не принимать решений за народ и не ставить условия, при которых украинцы могут налаживать контакты с россиянами.

Так он прокомментировал ТАСС заявление Зеленского о том, что условием единения народов двух стран является передача Крыма под юрисдикцию Киева.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Глава Крыма оценил шансы террористических атак с Украины

"При всем уважении к выбору украинского народа, полагаю, за него в данном случае решать не нужно", - приводит агентство слова Косачева. По мнению сенаторы, общению украинского народа с русским народом мешает "отнюдь не российский Крым, статус которого уж точно не будет больше меняться".

Что же касается слов украинского лидера о том, что россиянам "через несколько лет станет стыдно" за то, что случилось с Крымом, то тут Зеленский " отчасти прав", полагает Константин Косачев. "Чувство, близкое к стыду, мы порой испытывали, когда видели, во что превратился Крым в период с 1991 по 2014 гг., как относились к его жителям киевские власти", - сказал он.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Россияне тогда не могли повлиять на процесс распада СССР, "но все равно ощущение исторической несправедливости по отношению к крымчанам вряд ли покидало многих российских политиков и простых людей у нас в стране", считает парламентарий.

Он призвал украинское руководство не раскручивать мифы про аннексию, агрессию и прочие "страшилки", а действовать в духе европейских ценностей, и видеть людей, а не территории. "Крым - это, прежде всего, люди, и нужно уважать их волю и права. Но в первую очередь Киеву нужно приступить к выполнению своих обязательств в рамках Минских соглашений и прекратить, наконец, убивать людей на Донбассе. Надеемся, что европейские партнеры по тому же нормандскому формату окажут свое влияние на то, чтобы подвигнуть украинское руководство к тому, что оно само обязалось исполнять", - заключил Косачев.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Совет Федерации Отношения России и Украины

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин и Эрдоган обсудили коронавирус, Ливию и Сирию
Глава Минстроя рассказал об инициативе не повышать тарифы ЖКХ
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы
ФСБ опубликовала видео задержания террористов в Симферополе
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Следить за голосованием по Конституции будут более 500 тысяч наблюдателей