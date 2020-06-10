Лишние килограммы опаснее для мужчин

Начинаем выходить из самоизоляции. По-разному. Смотрим на себя в зеркало и дивимся переменам. У кого-то прическа иная, кто-то бороду отрастил - парикмахерские не работали. Кто-то похудел от тоски и от того, что нет магазина в шаговой доступности. Немало и тех, у кого за время столь долгих посиделок, отсутствия привычных забот и дел появились лишние килограммы. Пустяк?

Лишний вес хуже отражается на здоровье мужчин, чем женщин. У сильного пола эти самые килограммы быстрее вызовут болезни сердца, диабет, атеросклероз. Исследования показали, что это связано с разницей в энергетическом обмене полов и разницей распределения жира в теле. Мужчины хуже усваивают углеводы. Углеводистая пища у них гораздо быстрее вызовет появление лишних килограмм, чем у женщин. Мужской организм не имеет излишков энергии для переработки излишков питания. У мужчин жир, как правило, откладывается в верхней части тела, в области живота. У женщин на бедрах и ногах. А жир, скапливающийся на животе, гораздо вреднее влияет на сердце. Он увеличивает риск болезней сердца и риск смерти от них в 2 раза. Этот факт подтверждают исследования, проведенные над 16 000 людей, страдавших ишемической болезнью сердца. Ученые заметили, что те из них, кто имел запасы жира в брюшной части, в 2 раза чаще умирали от сердечных проблем.

А вот жир на ягодицах ничего подобного не вызывает. Поэтому если женщина страдает от так называемых "галифе" на бедрах, то это всего лишь ее эстетические проблемы. Ее здоровью и сердцу "галифе" никоим образом не грозит. А вот жировая подушка на животе сигнализирует: с ней надо бороться, потому как даже при нормальном весе она - мина замедленного действия.