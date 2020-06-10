Лишние килограммы опаснее для мужчин

Новости

Сенатор ответила на заявление Зеленского о "стыде россиян" за Крым 21:17
В Орле передано в суд дело экс-чиновника о подлоге на 33 миллиона 21:13
Белгородские ученые запатентовали десерт для профилактики рака 21:09
Губернатор Подмосковья готов открыть рестораны и торговые центры 20:59
Пентагон: Талибы никогда не угрожали США 20:40
Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня 20:38
Президент Болгарии призвал правительство обнародовать контакты с олигархами 20:35
Минобрнауки пересмотрит организацию обучения в вузах 20:17
На Михаила Ефремова надели электронный браслет 20:08
Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене 19:51
Бэтмен, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фанатском постере 19:35
Жителей Центральной России предупредили о погодных аномалиях 19:23
В Москве обрушился мост 19:17
Эксперт рассказал, чем опасна нулевая недельная инфляция 19:15
В КЧР грудной младенец вылечился от коронавируса 19:11
Канадец прилетел в Германию, чтобы пожаловаться на Mercedes-Benz S-Class 19:10
Москва встала в 9-балльных пробках впервые с начала пандемии 19:06
Дело Михаила Ефремова передадут в столичный главк МВД 19:05
РЖД модернизируют более 350 пассажирских вагонов 19:01
Рапота: России и Беларуси необходимы проекты для потомков 19:00
Росстат рассказал, как изменились цены с начала июня 19:00
Боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут два боя между собой 18:34
Разрушеннный под Мурманском мост начали демонтировать 18:29
Белорусы примут участие в строительстве инфраструктуры космодрома Восточный 18:20
Опубликован график российских премьер Disney в кинотеатрах на 2020 год 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
10.06.2020 20:40
Рубрика: Общество

"Галифе" или "подушка"?

Лишние килограммы опаснее для мужчин
Текст: Валерия Наумова
Российская газета - Федеральный выпуск № 126(8180)
Начинаем выходить из самоизоляции. По-разному. Смотрим на себя в зеркало и дивимся переменам. У кого-то прическа иная, кто-то бороду отрастил - парикмахерские не работали. Кто-то похудел от тоски и от того, что нет магазина в шаговой доступности. Немало и тех, у кого за время столь долгих посиделок, отсутствия привычных забот и дел появились лишние килограммы. Пустяк?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Лишний вес хуже отражается на здоровье мужчин, чем женщин. У сильного пола эти самые килограммы быстрее вызовут болезни сердца, диабет, атеросклероз. Исследования показали, что это связано с разницей в энергетическом обмене полов и разницей распределения жира в теле. Мужчины хуже усваивают углеводы. Углеводистая пища у них гораздо быстрее вызовет появление лишних килограмм, чем у женщин. Мужской организм не имеет излишков энергии для переработки излишков питания. У мужчин жир, как правило, откладывается в верхней части тела, в области живота. У женщин на бедрах и ногах. А жир, скапливающийся на животе, гораздо вреднее влияет на сердце. Он увеличивает риск болезней сердца и риск смерти от них в 2 раза. Этот факт подтверждают исследования, проведенные над 16 000 людей, страдавших ишемической болезнью сердца. Ученые заметили, что те из них, кто имел запасы жира в брюшной части, в 2 раза чаще умирали от сердечных проблем.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
Риск смерти от коронавируса повышается у людей с лишним весом

А вот жир на ягодицах ничего подобного не вызывает. Поэтому если женщина страдает от так называемых "галифе" на бедрах, то это всего лишь ее эстетические проблемы. Ее здоровью и сердцу "галифе" никоим образом не грозит. А вот жировая подушка на животе сигнализирует: с ней надо бороться, потому как даже при нормальном весе она - мина замедленного действия.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Глава Минстроя рассказал об инициативе не повышать тарифы ЖКХ
Сенатор ответила на заявление Зеленского о "стыде россиян" за Крым
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Губернатор Подмосковья готов открыть рестораны и торговые центры
На Михаила Ефремова надели электронный браслет
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции