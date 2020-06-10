Лукашенко: В ходе выборов президента "майдана в стране не будет"

Президент напомнил, что в Центральной избирательной комиссии на постоянной основе работает всего несколько человек. "На постоянной основе два человека - я и секретарь. И семь человек аппарата", - уточнила руководитель ЦИК Лидия Ермошина.

Учитывая такой ограниченный кадровый состав, Лукашенко резонно заметил, что только "два ответственных работника выборы не организуют, особенно с технической точки зрения. Поэтому администрация президента и управление делами всегда оказывали необходимую поддержку, которую ЦИК запросит".

Правда, при этом глава государства дал понять, что "делать это надо аккуратно, чтобы ни нас, ни Лидию Михайловну не упрекали, что она использует административный ресурс". Президент отметил, и Лидия Ермошина это подтвердила в ходе совещания, что с точки зрения финансирования выборов президента, назначенных на 9 августа, "вопросов нет и быть не может".

Лукашенко попросил руководителя ЦИК рассказать о текущей обстановке: "Лидия Михайловна, я хочу, чтобы вы все доложили о том, что происходит (я слежу за ситуацией). И вокруг ЦИК, и вокруг вас. Я все вижу. Главное, вы не переживайте. Переворота в стране не будет. Майдана - тем более", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В совещании, уточняют новостные порталы, приняли участие глава администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова и управляющий делами президента Виктор Шейман.