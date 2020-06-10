Майя Ломидзе: В отпуск надо взять с собой три справки

Отпуск все ближе. Ожидается, что с первого июля можно будет свободно путешествовать по стране. А куда сейчас можно оправиться с детьми, на лечение, в походы, на экскурсии, в видеоинтервью "Российской газете" рассказала исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе (смотрите видео).

Майя, куда сейчас лучше поехать для восстановления сил?

Майя Ломидзе: В санатории Краснодарского, Ставропольского или Алтайского краев. Многие уже открылись. Но не все. Список открытых санаториев есть на сайтах регионов или городов. И надо сверяться с этим перечнем. В Краснодарском крае это около 200 санаториев. В Ставропольском - примерно столько же. То есть сейчас наибольшее преимущество у тех, кто как раз планировал отдых в санатории. Но санаторий имеет право принять туриста только в том случае, если у него есть три справки. Таковы рекомендации Роспотребнадзора.

Это так называемая "курсовка" (курортная карта) с выпиской из истории болезни и направлением врача. Вторая справка - об отсутствии коронавируса, которую надо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха. И третья справка - об санэпидокружении. Я бы рекомендовала иметь при себе все три справки. Туристов, у которых нет таких справок, могут развернуть в аэропорту. Ведь санаторий несет уголовную ответственность, если он заселяет туриста даже без одной из этих справок.

Поэтому на авось я бы не рассчитывала. И не думала бы: вот две справки есть, а третью мы там как-то оформим. Нет, это не работающая схема. Мы рекомендуем неукоснительно выполнять требования Роспотребнадзора для того, чтобы отдых состоялся. Это очень важно.

А дикарем, как раньше, можно поехать?

Майя Ломидзе: Очень хороший вопрос. Конечно, есть частный сектор. Но я хочу подчеркнуть, что в том же Краснодарском крае режим самоизоляции продлен до 21 июня. Это значит, что в регион могут ехать те, кто там прописан. И те, кто собирается остановиться в санатории.

Нам звонил один человек, который был очень расстроен. Он сказал, что пытался договориться, но его не пустили. Причем, он был владельцем недвижимости в районе Сочи. Дом там. Но прописки не было. Поэтому, что касается отдыха в частном секторе, конечно, такая возможность остается, но не сейчас, а чуть попозже, когда ограничения будут сняты окончательно.

Посоветуйте фанатам познавательного туризма, куда можно отправиться летом на экскурсии. Речь идет не только об июне.

Майя Ломидзе: Здесь проще. Экскурсионный туризм не всегда предполагает ночевку. Ты утром сел в автобус и прекрасно доехал до Тулы, Рязани или до Невьянска. Из каждого города можно делать такую вылазку. Но музеи и другие объекты должны открыться. И я рекомендовала бы туристам, прежде чем выбирать тот или иной город, все-таки выяснить, смогут ли они посмотреть то, что хотят.

А что в этом году с речными круизами? Они вообще планируются?

Майя Ломидзе: Да, ожидается их возобновление. Опять же, с подробным расписанием нужно ознакомиться на сайте речных компаний. Но не в июне, а позже.

Тем, кто хочет устроить себе романтическое путешествие, что можете сказать?

Майя Ломидзе: Романтическое? В Питер! Питер открыт, поэтому туда можно поехать. Мне кажется, нет города романтичней.

Роспотребнадзор уточнил

Какие штрафы и уголовная ответственность грозят тем санаториям, которые примут отдыхающих без необходимых справок? В Роспотребнадзоре "РГ" сообщили, что пока это рекомендации, которые разработаны с одной целью - сохранить жизнь и здоровье людей. Административная ответственность наступает за неисполнение предписаний, но рекомендации - это не предписания. Однако если вдруг кто-то заболеет, санаторий закроют на 14 дней на карантин. Это как минимум.

Полное интервью, которое с Майей Ломидзе провела редактор отдела региональной сети Ольга Бухарова, читайте в ближайших публикациях "Российской газеты".

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