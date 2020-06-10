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Рубрика: Спорт

За верность хоккею

Малкин претендует на почетную награду
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 126(8180)
Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вошел в список претендентов на награду "Билл Мастертон Трофи".

Этот приз за высокое спортивное мастерство и преданность хоккею вручает Профессиональная ассоциация хоккейных авторов. Ежегодно от каждого клуба выдвигается по одному кандидату. Россияне еще ни разу не становились лауреатами премии.

Малкин вместе с Кросби попал в топ-5 центрфорвардов

В текущем сезоне НХЛ, который был приостановлен 13 марта, Малкин провел 55 матчей, забросил 25 шайб и отметился 49 голевыми передачами. Всего на счету нашего форварда 907 матчей в регулярных чемпионатах, в которых он набрал 1076 очков (416 шайб + 660 передач).

Что касается списка трофеев, то с "пингвинами" Малкин трижды выиграл Кубок Стэнли. Евгений также является обладателем "Колдер Трофи", "Конн Смайт Трофи", "Арт Росс Трофи" и "Харт Трофи".

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Евгений Малкин

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