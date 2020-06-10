Для малого и среднего бизнеса из новых, намеченных проектом Общенационального плана мер важен "переходный" налоговый режим для предприятий, утративших право на применение спецрежимов. Он предусматривает плавное увеличение фискальной нагрузки на общей системе налогообложения, в том числе при уплате НДС.

Во второй половине года бизнесу из наиболее пострадавших отраслей планируется компенсировать расходы на выполнение санитарно-эпидемиологических требований. В этом году на эти цели, по проекту плана, может быть выделено 20 млрд рублей.

Среди нефинансовых мер поддержки - запланированное продление до конца 2021 года моратория на плановые проверки МСП, продление на 2021 год действия принципа "лицензия автоматом".

Проект предполагает новый этап импортозамещения, включающий диверсификацию оборонно-промышленного комплекса, закупку отечественной машиностроительной продукции в рамках нацпроектов, поддержку комплексных импортозамещающих инвестпроектов. Эти меры включают в том числе установление квот на отечественную машиностроительную продукцию для закупок госкомпаний, докапитализацию хорошо зарекомендовавшего себя Фонда развития промышленности на 40 млрд руб.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предполагается выполнить опережающими темпами за четыре года вместо пяти. Будут реализованы намеченные ранее проекты строительства Центральной кольцевой автодороги, скоростной автодороги Москва - Нижний Новгород - Казань, автодороги вокруг Екатеринбурга, мостового перехода через реку Зея в Благовещенске, обхода Тольятти, Хабаровска и другие крупные проекты.

Обсуждается новый налоговый режим для растущего бизнеса

Дома будут строить быстрее - правительство намерено устранить излишние требования в строительной отрасли и ускорить ее цифровизацию, часть стандартов в этой сфере потеряет обязательный характер.

Предприятиям гостинично-туристской сферы могут возместить 50% платежей по процентам, а также предоставить отсрочку выплаты основного долга по привлеченным ранее кредитам. Предусматривается снижение ставки по НДС для предприятий туристской отрасли до 7%.

Организациям ЖКХ, столкнувшимся с быстрым ростом неплатежей, будут субсидировать ставки по кредитам, госгарантии по таким кредитам могут составить до 100 млрд рублей.

Предусмотрено создание единой электронной инвестплощадки для земель сельскохозяйственного назначения. С ее помощью можно будет оценить отдельные участки. Потенциальный инвестор сможет получить готовое решение по тому, какая сельхоздеятельность наиболее востребована в регионе.