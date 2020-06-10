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10.06.2020 19:45
Рубрика: Экономика

Развернули рынок

Денис Мантуров рассказал депутатам, как удалось избежать роста цен в пандемию
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 126(8180)
В России удалось не допустить скачкообразного роста цен и дефицита, в отличие от других стран. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме. Однако теперь, считает министр, надо принимать меры, чтобы у граждан было больше выбора, где делать покупки.
Денис Мантуров выступил на правительственном часе в Госдуме. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Денис Мантуров выступил на правительственном часе в Госдуме. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Денис Мантуров выступил на правительственном часе в Госдуме. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Несмотря на сильный удар по российской экономике из-за обвала цен на нефть и пандемии, показатели производства демонстрируют не самые плохие результаты. "В целом за четыре месяца мы удержали уровень прошлого года", - заявил Мантуров депутатам. России, отметил он, удалось своевременно развернуть дополнительные производственные мощности. Министр, в частности, сообщил, что в России в четыре раза подешевели маски - цену удалось сбить с 55 рублей до 13. Это произошло из-за того, что с начала марта увеличен их выпуск в 5 раз, почти до 9 млн штук в сутки.

Фото: Александр Корольков/РГ
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За три месяца пандемии стало ясно, что "торговая система отлажена и работает", сообщил также Мантуров. Торговые сети круглосуточно поддерживали двухмесячные запасы. "В результате нам удалось удовлетворить практически все запросы покупателей, не допустив ни скачкообразного роста цен, ни дефицита, в отличие от других стран", - заявил глава Минпромторга.

Несмотря на мартовский ажиотаж, продуктовая торговля в ходе пандемии показала минус 9%. Сейчас ситуация налаживается, "наконец-то заработала непродовольственная розница". А запасы у торговых сетей уже более чем на четыре недели. "Но нам нужно продолжать развивать принципы многоформатной торговли, - заявил Мантуров, напомнив, что это задача с совещания президента РФ. - В первую очередь за счет развития нестационарной мобильной торговли и рынков".

Покупатели в ходе пандемии шли в крупные супермаркеты, и малые формы торговли пострадали больше всего. "Коронавирус заканчивается - значит, люди должны иметь возможность выбора, где купить свою продукцию", - подчеркнул министр. И здесь понадобится помощь депутатов - надо оперативно рассмотреть законопроект о поддержке нестационарной торговли. Он был внесен в Госдуму правительством РФ еще в 2018 году. Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, рассмотрение законопроекта было отложено после консультаций с правительством и Советом Федерации. Сейчас ожидаются поправки от кабмина. В ГД создадут рабочую группу для доработки документа. "Попробуем рассмотреть в течение весенней сессии", - отметил спикер.

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