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10.06.2020 13:57
Рубрика: Общество

Мантуров рассказал о создании препаратов от коронавируса

Текст: Татьяна Замахина

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал депутатам об испытаниях вакцины от коронавируса и о применении препаратов для лечения инфекции. Заявления на эту тему он сделал в ходе правительственного часа в Госдуме.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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"Что касается интересующего всех вопроса по вакцине, могу сказать, что в этом месяце наши фармкомпании с организациями Минздрава и Роспотребнадзора начали клинические исследования", - заявил министр, пообещав информировать депутатов о ходе этих работ.

Кроме того, отечественные фармпроизводители выпускают уже 17 препаратов, используемых в лечении коронавируса. "Такие препараты выпускают всего лишь пять стран мира, и теперь к их числу присоединилась и наша страна",- отметил министр.

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