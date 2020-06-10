Мантуров рассказал о создании препаратов от коронавируса

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал депутатам об испытаниях вакцины от коронавируса и о применении препаратов для лечения инфекции. Заявления на эту тему он сделал в ходе правительственного часа в Госдуме.

"Что касается интересующего всех вопроса по вакцине, могу сказать, что в этом месяце наши фармкомпании с организациями Минздрава и Роспотребнадзора начали клинические исследования", - заявил министр, пообещав информировать депутатов о ходе этих работ.

Кроме того, отечественные фармпроизводители выпускают уже 17 препаратов, используемых в лечении коронавируса. "Такие препараты выпускают всего лишь пять стран мира, и теперь к их числу присоединилась и наша страна",- отметил министр.