"Матч ТВ" покажет большую часть матчей РПЛ бесплатно

Большинство игр оставшихся восьми туров Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) будут показаны на "Матч ТВ" бесплатно.

На следующей неделе, 19 июня, после трехмесячной паузы в Россию вернется большой футбол. В этот день стартуют матчи 23-го тура РПЛ. Поскольку на стадионы планируется пускать минимальное количество болельщиков (не более 10% от общего количества мест на трибунах), РПЛ, "Матч ТВ" и клубы-участники турнира приняли решение о показе игр текущего сезона в федеральном эфире и обеспечении зрителям максимального эффекта присутствия.

Как говорится в пресс-релизе телеканала, РПЛ, "Матч ТВ" и клубы лиги решили сделать исключение из правил и показать большую часть матчей остатка сезона.

При этом согласованная между РПЛ, клубами и "Матч ТВ" бизнес-стратегия нарушена не будет. Помимо федерального эфира на "Матч ТВ", игры турнира можно будет посмотреть в прямом эфире на канале "Матч Премьер".

Встречи нового сезона РПЛ, который начнется в августе, как и ранее, будут транслироваться на канале "Матч Премьер".

"Люди соскучились по нашему футболу, очень многие с радостью воспримут известие о возвращении футбола на стадионы и на телевизионные экраны. Я поздравляю всех с возобновлением сезона. Пусть ближайший месяц станет настоящим праздником футбола" - заявил глава РФПЛ Сергей Прядкин.