Менеджер Нурмагомедова сообщил об улучшении самочувствия его отца

Состояние Абдулманапа Нурмагомедова остается тяжелым, но наблюдается положительная динамика. Об этом ESPN рассказал менеджер Хабиба Нурмагомедова, Али Абдельазиз. По его словам, отец чемпиона UFC открыл глаза и начал общаться.

"Хабиб очень силен, у него очень сильная семья, и его отец тоже очень силен, - заявил Абдельазиз. - Ему лучше. Он открыл глаза, стал немного контактировать - это хороший знак. Все в руках Аллаха. Мы верим, что он поправится. Наблюдается положительная динамика, и нас это очень радует".

По словам Абдельазиза, Хабибу Нурмагомедову удалось пообщаться с отцом, который сумел даже улыбнуться. Это придает чемпиону сил. Более того, Хабиб уже приступил к подготовке к бою против Джастина Гэйтжи, который, по данным СМИ, может состояться 19 сентября.

"Больной отец мотивировал Хабиба еще больше. Он тренируется ежедневно по два раза в день. Он уже в тренировочном лагере. Он всегда тренируется, потому что является настоящим мастером смешанных единоборств. То же самое и с Гэйтжи. Они оба отличные парни, и хотят драться. Это бой мечты", - сказал менеджер спортсмена.

Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу 25 апреля. У него было подозрение на пневмонию, затем его состояние ухудшилось, и он был доставлен в одну из больниц Москвы. Он перенес операцию на сердце, которая была вызвана коронавирусной инфекцией, после чего некоторое время пребывал в коме.