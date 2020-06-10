Меняем мобильник. Главные признаки скорой смерти смартфона

Со временем любой смартфон начинает работать хуже. Чаще всего изменения происходят постепенно, и к ним привыкаешь. Но есть несколько очень четких и ясных признаков того, что настала пора менять аппарат на новый. Попробуем перечислить их все.

1. Вздувшаяся батарея, приподнявшая заднюю крышку - верный признак того, что конец близок. Такой смартфон лучше запаковать в коробку и попытаться отнести в сервисный центр - пользоваться им точно нельзя. Полыхнуть может в любой момент, а горят аккумуляторы горячо и ярко.

2. Полосы на экране - тоже указывают на то, что смартфон нуждается в срочной продаже за бесценок или дорогостоящем ремонте. Причин появления таких полос может быть много, и практически все они устраняются за очень большие деньги, с которыми тяжело расставаться.

3. Привычные приложения запускаются медленно и вылетают с ошибкой. Если такое приложение одно, то, может быть, ничего страшного и не произошло - разработчики пропустили баг и выкатили новую версию с ошибкой. Поправят. Но если за таким поведением замечены многие - лучше сбросить аппарат к заводским настройкам и продать (рекомендуется честно предупредить покупателя о дефекте).

4. Сильный нагрев в режиме покоя - тоже тревожный знак. Это может быть процессор, который загружен какими-то ненужными процессорами, а может быть батарея, которой стало нехорошо.

5. Внезапные выключения и перезагрузки доведут до исступления даже самого уравновешенного юзера и дадут понять, что аппарат, что называется, "доходит". Конечно, в таком режиме он проработает еще какое-то время, но какое именно - никто не знает и гарантировать не может. Лучше не рисковать потерей данных и сменить его на новый.

6. Сенсорный экран, который вдруг перестает отзываться на прикосновения или делает совсем не то, чего от него ждут - это тоже признак скорой смерти смартфона. Ну или как минимум его перехода в состояние овоща, когда он вроде бы работает, но никакой пользы не приносит.

7. Крайне малое время автономной работы не пройдет незамеченным. Наиболее частая причина - ослабевшая батарея, место которой - в специальном контейнере для утилизации отслуживших свое элементов питания.

К менее тревожным, но все же признакам можно отнести отключающийся микрофон и снижение качества снимков. Напрямую о скорой смерти устройства они не говорят, но могут быть предвестниками появления более явных сигналов того, что со смартфоном пора расставаться.