МГУ установил новый рекорд в международном университетском рейтинге

Опубликован ежегодный список лучших университетов мира от британской компании QS (Quacquarelli Symonds) - самого популярного поставщика достоверной информации о вузах разных стран. У России удачный год: из 28 российских университетов, попавших в рейтинг QS-2021, 20 улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом. Но самый заметный скачок - у МГУ имени М.В. Ломоносова. Столичный университет установил новый рекорд и достиг своего лучшего результата за всю историю рейтингов QS c 2004 года. Сейчас он занимает 74-е место в мире, поднявшись с предыдущего 79-го места.

Основной показатель рейтинга QS - репутация вуза, которая учитывает отзывы ста с лишним тысяч человек - академиков, докторов наук, профессоров, вузовских преподавателей, ученых. Здесь у МГУ 77 баллов их ста возможных и 71 место в мире.

- Московский университет достойно представляет нашу страну в мировом научно-образовательном пространстве, - прокомментировал результаты рейтинга ректор МГУ академик Виктор Садовничий. - Подтверждение - постоянный рост репутации университета в академическом сообществе. И в первую очередь это связано с высочайшим уровнем научных исследований наших сотрудников.

Какие еще успехи у России в рейтинге? Четыре российских вуза вошли в Топ-250 лучших в мире университетов, включая Томский государственный университет: он поднялся с 268 на 250 место. Сразу 18 позиций вверх - максимальный подъем для наших в топ-250! А там, кроме МГУ и ТГУ, еще Санкт-Петербургский госуниверситет (9 позиций вверх) и Новосибирский государственный университет (3 позиции вверх).

- Мы всегда подчеркивали: рейтинги не являются для вузов самоцелью, но помогают оценить правильность выбранного вектора развития. В данном случае ТГУ следует курсу на формирование экосистемы вуза и экспорт образовательных технологий, - рассказал ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

В этом году в глобальный рейтинг QS вошли четыре новых российских участника. Вернулся в рейтинг Алтайский государственный университет(571-580 позиции), а впервые заняли свои места Санкт-Петербургский электротехнический университет ЛЭТИ (701-750 позиции), Российская академия народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ и Пермский госуниверситет (оба вуза на позициях 801-1000).

Еще один показатель, по которому ранжируют вузы в QS - соотношение числа студентов к количеству преподавателей. Чем меньше студентов на одного преподавателя, тем лучше. В этом году 13 из 28 российских вузов, увы, получили по этому критерию более низкий балл. Но, тем не менее, 12 из 100 лучших в мире университетов по соотношению "студент-преподаватель" - наши.

Рейтинг оценивает и "индекс цитируемости" университетов. На первом месте среди россиян в этом году здесь Новосибирский государственный университет (228 позиция в общем рейтинге).

- За прошедший год мы существенно продвинулись во многих стратегических решениях, - отметил ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук. - Совместно с региональным правительством работаем над проектом технологической долины, участвуем в проекте центров мирового уровня, а также НОЦ, планируемых на территории Новосибирской области, начали амбициозный проект по реконструкции кампуса без использования бюджетных. Все это - и новые исследовательские тематики, и развитие инфраструктуры, - необходимо для дальнейшего движения к университету мирового класса.

По мнению руководителя исследовательского департамента QS Бена Саутера, Россия - одна из историй успеха современного высшего образования. Но российская высшая школа сталкивается с двумя проблемами. Во-первых, необходимо улучшать контакт с работодателями: выпускники вузов должны быть готовы к вызовам рынка труда 21-го века. А во-вторых, нужно активно работать над тем, чтоб российское научное сообщество на мировой арене становилось заметнее.

Комментарий

Николай Кудрявцев, ректор МФТИ:

- Рейтинги не являются для МФТИ самоцелью, они только отражают результат реальных изменений. Физтех на протяжении четырех лет входит в сотню лучших университетов мира рейтинга QS по физике, но не останавливается на достигнутом. Мы активно развиваем традиционные направления инженерных наук, химии, математики, а также очень актуальные новые направления - искусственный интеллект и геномные технологии. По этим направлениям за последние три года создали исследовательские центры мирового уровня и запустили новые образовательные программы. Работа на стыке разных областей позволяет проводить актуальные исследования и привлекает самую талантливую молодежь. За счет этого мы не только остановили отток кадров из страны, но и вернули более 50 молодых специалистов из-за рубежа. Сильная сторона МФТИ - широкая кооперация с ведущими институтами РАН и высокотехнологичными предприятиями, которая позволяет значительно ускорить трансфер технологий из поисковых исследований в прикладную науку.

Дарья Платонова, заведующая научно-учебной лабораторией "Развитие университетов" ВШЭ:

- За последние 5 лет российские вузы ежегодно усиливают свои позиции в рейтингах. Как показывают исследования, происходит реальный рост продуктивности университетов и науки. Вышке удалось сформировать глобально конкурентоспособные коллективы из опытных и молодых ученых и преподавателей по всем научным направлениям. Если еще 5 лет назад международные научные публикации были только у трети коллектива, то сегодня уже 2/3 преподавателей и научных сотрудников публикуют такие работы. Вышка создает среду и возможности профессионального развития для людей в университете. Ключевой критерий оценки вузов в рейтинге - это репутация. В этом году ВШЭ занимает 4 место по этому показателю среди российских вузов. А за последние 5 лет академическая репутация вуза поднялась более чем на 300 позиций. Продвижение онлайн-курсов на глобальных платформах, интернационализация делают наш университет привлекательным на глобальном рынке: с Вышкой хотят работать.

Топ 10 российских вузов в рейтинге QS

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Санкт-Петербургский государственный университет

Новосибирский государственный университет

Томский государственный университет

Московский физико-технический институт

Московский государственный технический университет им. Баумана

НИУ Высшая школа экономики

НИУ "МИФИ"

Университет РУДН

Уральский федеральный университет