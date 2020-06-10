Минкомсвязь: Россияне смогут вернуться на родину стыковочными рейсами

Россияне, оставшиеся за границей во время пандемии, смогут вернуться домой за счет создания новых логистических инструментов. Об этом сообщается на канале Минкомсвязя в Telegram.

Некоторые страны не имеют прямого авиасообщения с Россией, оттуда предлагается организовать стыковку регулярных и вывозных рейсов.

Так, россияне, находящиеся в Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре, Канаде могут воспользоваться регулярными рейсами иностранных авиакомпаний, чтобы добраться до крупных европейских и азиатских транспортных узлов, где они далее пересесть на вывозной рейс в Россию. Среди них Париж, Лондон, Франкфурт-на-Майне, Сеул, Гонконг, Токио.

Урегулирования пограничных формальностей возьмут на себя российские дипломаты.

Желающим воспользоваться данным вариантом следует обратиться в ближайшее российское диппредставительство, говорится в сообщении министерства. Им предложат доступные варианты транзита в зависимости от актуального графика вывозных рейсов и места проживания в России.

Узнать график вывозных рейсов, детали оформления билетов, а также предварительно зарегистрироваться на рейс можно на портале госулуг.