Минобрнауки пересмотрит организацию обучения в вузах

Министерство науки и высшего образования пересмотрит стандарты по организации обучения в вузах в условиях пандемии. Об этом заявил министр Валерий Фальков в эфире программы "Экспертный разговор" на онлайн-площадке Московского международного салона образования в среду.

- Мы бы хотели побороться с коронавирусом по-серьезному. Даже если ситуация не будет нам позволять полноценно вернуться к работе, мы постараемся организовать работу вузов таким образом, чтобы не закрываться на несколько месяцев, - сказал Фальков.

По мнению министра, нужно пересмотреть деятельность каждого университета.

- Термометрия на входе, рассадка на лекциях и семинарах - как все это соотносится с индексом эпидемиологической ситуации на конкретной территории? Эту задачу мы постарались решить в последний месяц, - уточнил Фальков. - Если потребуется, мы именно в такой логике начнем учебный год.