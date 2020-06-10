Наследники Малевича собрались у Якуба Коласа

Выставка "Художник и город", проходящая в Минске в девятый раз, работает сейчас в виртуальной реальности. Любой желающий может прогуляться по площади Якуба Коласа под птичье пение и городские шумы. Выставка посвящена 100-летию творческого объединения УНОВИС, созданного в Витебске отцом супрематизма, русским художником Казимиром Малевичем - еще одной связующей нитью русской и белорусской культуры.

"Художник и город" - проект Мемориального музея-мастерской Заира Азгура в Минске. Место для выставки выбрано не случайно: памятник Якубу Коласу и его литературным героям создавал именно этот выдающийся советский скульптор. За лето арт-опен-эйр успевают посетить около двух млн человек. Проект тяготеет к техническим новинкам и неординарным инновационным решениям - прямо на площади проходят кинопоказы и даже тихие концерты, когда музыканты выступают живьем, а зрители слушают их в специальных наушниках. Пандемия коронавируса подвигла авторов идеи на уход в виртуальную реальность: погулять по центру Минска и приобщиться к творчеству современных белорусских художников можно на специально созданном сайте higminsk.by.

В виртуале зритель получает возможность выйти на площадь Якуба Коласа, охватить взглядом ее окрестности, побродить между стендами с репродукциями произведений художников. Именно так экспозиция будет выглядеть в реальном мире, когда займет свое место в сквере у памятника белорусскому классику. А пока что при клике на репродукцию нам открывается изображение в хорошем качестве со всей сопутствующей информацией на трех языках, а также звучит голос онлайн-экскурсовода - популярного молодого искусствоведа Никиты Монича. В реальный мир работы белорусских авторов переберутся, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

В этом году по случаю юбилея УНОВИСа партнером выставки стал Витебский центр современного искусства.

- Идея организации выставки, посвященной 100-летию УНОВИСа, и коллаборация с Витебским центром современного искусства - исторически оправданный, давно ожидаемый шаг, - говорит директор музея-мастерской Заира Азгура Оксана Богданова. - Да, Заир Азгур не принадлежал к блоку левого радикального авангардного искусства. Но он родился в Витебской губернии и его творческая биография связана с феноменом витебской художественной школы. В 1921-1922 годах он обучался в школе рисунка и живописи у Юделя Пэна, через мастерскую которого в свое время прошли Марк Шагал, Осип Цадкин, а в 1922-1923-м - в Государственном художественно-практическом институте (реорганизованном Витебском народном художественном училище, открытом Марком Шагалом).

Выставка придет домой к каждому любителю искусств - неважно, в Беларуси ты или в России

В проекте "Художник и город" использованы 32 работы 16 витебских художников - в частности, представителей объединения "Квадрат", считающих себя наследниками Казимира Малевича и революционеров-супрематистов: Александра Малея - основателя объединения, Николая Дундина, Виктора Шилко, Александра Досужева, Александра Слепова и Валерия Чукина.

Проект "Художник и город" после месяца-другого в Минске обычно отправлялся в регионы - в Витебск или Брест.