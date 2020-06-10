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"Мишка в одиночку не пил": Панкратов-Черный про инцидент с Ефремовым

Новости
    10.06.2020, 14:30
Текст:   Олег Усков

Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный шокирован инцидентом, виновником которого стал его коллега - актер и режиссер Михаил Ефремов.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Напомним: Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, спровоцировал в центре Москвы ДТП, в котором погиб человек.

При этом Панкратов-Черный уверяет, что Ефремов никогда не пил в одиночку и в день трагедии "не мог напиться один и сесть за руль". Поэтому в своем комментарии Пятому каналу Народный артист России делегирует вину за случившуюся трагедию друзьям Ефремова, с которыми тот выпивал перед тем, как сесть за руль и которые его не остановили.

А вот если бы остановили, довезли, то до греха дело бы не дошло, уверен Панкратов-Черный.

"Он же не в одиночку пил, значит, кто-то рядом был. Не могли остановить? Не могли довезти до дома?" - горячится актер. Указав, что такое поведение компаньонов Ефремова - это "наплевательское отношение к дружбе".

"Ведь точно Мишка был не один. И эти собутыльники не могли остановить. Друзья, называется", - укорил неназванных лиц коллега Ефремова. Добавив, что относится к Михаилу "с глубочайшим уважением", а то, что с ним случилось - "большая трагедия для всей его семьи, для памяти его отца, мамы, дедушки". Ведь те двенадцать лет заключения, что могут дать Ефремову - это конец его карьере.

Ранее МВД сообщило, что вместе с Ефремовым в момент ДТП не было пассажиров.

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