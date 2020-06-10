МВД: В автомобиле Михаила Ефремова в момент ДТП не было пассажиров

Новости

В России в четыре раза подешевели маски 13:50
Суд оштрафовал владельца исторического здания сберкасс в Москве 13:48
Попова: Иммунитет к коронавирусу обнаруживается у 14% протестированных 13:48
Швеция прекратила расследование убийства премьер-министра Улофа Пальме 13:45
В Беларуси упростят получение иностранной безвозмездной помощи 13:45
Вышел трейлер экранизации романа Замятина "Мы" от Сарика Андреасяна 13:42
Число пассажиров на МЦД увеличилось на 20% после окончания самоизоляции 13:40
Музеи Крыма откроют для посещения с 15 июня 13:40
Музей-заповедник на острове Кижи открылся для туристов 13:35
Россиянам предрекли "арктическое вторжение" 13:32
Российский летчик оценил кабину американского истребителя F-16 13:30
Угонщик хотел уехать через двери автосалона, но застрял 13:26
Запущен фотопроект о жизни Москвы в период пандемии 13:24
Новый учебник истории Великой Отечественной войны выпустили в Беларуси 13:21
Текущий год объявлен самым худшим в истории гражданской авиации 13:21
Минкомсвязь: Россияне смогут вернуться на родину стыковочными рейсами 13:11
Столичные спасатели усилили патрулирование подведомственных территорий 13:09
К Параду Победы в Ставрополе из старых "Волг" сделали кабриолеты 13:07
Назван объем программы софинансирования пенсионных накоплений 13:04
Вышел тизер фантастического фильма "Мы" по роману Евгения Замятина 13:03
В Испании установили правила жизни после карантина 13:02
Мишустин поручил контролировать обеспечение волонтеров средствами защиты 13:01
"Волга" от дизайнера "ВАЗа": люксовая версия ГАЗ-3102 13:00
Песков: Путин лично проголосует по поправкам к Конституции 12:55
В Воронеже задержан полицейский, устроивший смертельное ДТП 12:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Как избежать перегрева в жару
Как избежать перегрева в жару
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
10.06.2020 12:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МВД: В автомобиле Михаила Ефремова в момент ДТП не было пассажиров

Текст: Иван Петров
В столичной полиции опровергли информацию о том, что во время аварии в автомобиле актера Михаила Ефремова были пассажиры.

"Размещенная в некоторых СМИ и на интернет-ресурсах информация о том, что водитель, совершивший 8 июня на Смоленской площади дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался человек, находился в своем автомобиле не один, не соответствует действительности. В момент аварии виновный в ДТП водитель находился в транспортном средстве один, без пассажиров", - заявили в ГУ МВД по Москве, добавив, что эти сведения подтверждаются показаниями очевидцев.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Прокуратура Москвы проконтролирует домашний арест Михаила Ефремова

Напомним, сначала появилась версия о том, что в машине с Михаилом Ефремовым ехал актер Иван Стебунов и его жена. Их сфотографировали на месте ДТП в момент, когда сотрудники ГИБДД оформляли административный протокол. Но уже утром 9 июня, когда стало известно, что скончался 57-летний водитель фургона Сергей Захаров, Иван Стебунов сообщил у себя на страничке в соцсети, что ни его самого, ни его супруги в машине Ефремова не было. "Мы нигде ни в каком баре с ним не отдыхали", - написал актер, уточнив, что просто живет рядом и примчался, как только узнал об аварии с участием коллеги.

Затем одно из изданий опубликовало интервью с водителем, ставшим очевидцем смертельной аварии. Он сообщил, что в машине с Ефремовым находился молодой человек типажа Демиса Карибидиса из Comedy Club.

Свои подозрения озвучили и некоторые известные артисты.

Например, Елена Яковлева осудила поведение людей, которые были рядом с Ефремовым в машине, а потом сбежали. По ее словам, всем, кому надо, известно, кто это именно был.

А журналист Эдуард Петров сказал в эфире "России 1", что девушки-очевидцы видели пассажира в машине Ефремова, якобы он выскочил из джипа и убежал во дворы.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
В театре "Современник" прокомментировали ДТП с Ефремовым

Публиковались в СМИ и слова очевидцев о том, что в машине Михаила Ефремова сработали две подушки безопасности. По логике, если бы в машине никого не было, кроме артиста, то сработала бы одна подушка безопасности.

Напомним, 8 июня около 22 часов, по данным следствия, напротив дома 3 на Смоленской площади Михаил Ефремов совершил столкновение с автомобилем "Лада". Водитель отечественного авто получил в результате этого ДТП тяжелые травмы и был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ему грозит до 12 лет колонии. Ранее было установлено, что в момент аварии актер был не только пьян, но и, вероятно, под действием наркотиков. Либо он употреблял их ранее - в его крови были обнаружены следы наркотических веществ.

На период расследования актеру избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Происшествия ЧП ДТП Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Песков: Путин лично проголосует по поправкам к Конституции
ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость
ЦИК: Подано более 394 тысяч заявлений на электронное голосование по Конституции
На Украине возбудили дело против Порошенко
Патрушев рассказал, как Запад хочет дестабилизировать ситуацию в России
Видео: В Москве полиция накрыла антикарантинную вечеринку
Верховный суд разъяснил, как найти виновного в заливе соседских квартир