МВД: В автомобиле Михаила Ефремова в момент ДТП не было пассажиров

В столичной полиции опровергли информацию о том, что во время аварии в автомобиле актера Михаила Ефремова были пассажиры.

"Размещенная в некоторых СМИ и на интернет-ресурсах информация о том, что водитель, совершивший 8 июня на Смоленской площади дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался человек, находился в своем автомобиле не один, не соответствует действительности. В момент аварии виновный в ДТП водитель находился в транспортном средстве один, без пассажиров", - заявили в ГУ МВД по Москве, добавив, что эти сведения подтверждаются показаниями очевидцев.

Напомним, сначала появилась версия о том, что в машине с Михаилом Ефремовым ехал актер Иван Стебунов и его жена. Их сфотографировали на месте ДТП в момент, когда сотрудники ГИБДД оформляли административный протокол. Но уже утром 9 июня, когда стало известно, что скончался 57-летний водитель фургона Сергей Захаров, Иван Стебунов сообщил у себя на страничке в соцсети, что ни его самого, ни его супруги в машине Ефремова не было. "Мы нигде ни в каком баре с ним не отдыхали", - написал актер, уточнив, что просто живет рядом и примчался, как только узнал об аварии с участием коллеги.

Затем одно из изданий опубликовало интервью с водителем, ставшим очевидцем смертельной аварии. Он сообщил, что в машине с Ефремовым находился молодой человек типажа Демиса Карибидиса из Comedy Club.

Свои подозрения озвучили и некоторые известные артисты.

Например, Елена Яковлева осудила поведение людей, которые были рядом с Ефремовым в машине, а потом сбежали. По ее словам, всем, кому надо, известно, кто это именно был.

А журналист Эдуард Петров сказал в эфире "России 1", что девушки-очевидцы видели пассажира в машине Ефремова, якобы он выскочил из джипа и убежал во дворы.

Публиковались в СМИ и слова очевидцев о том, что в машине Михаила Ефремова сработали две подушки безопасности. По логике, если бы в машине никого не было, кроме артиста, то сработала бы одна подушка безопасности.

Напомним, 8 июня около 22 часов, по данным следствия, напротив дома 3 на Смоленской площади Михаил Ефремов совершил столкновение с автомобилем "Лада". Водитель отечественного авто получил в результате этого ДТП тяжелые травмы и был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ему грозит до 12 лет колонии. Ранее было установлено, что в момент аварии актер был не только пьян, но и, вероятно, под действием наркотиков. Либо он употреблял их ранее - в его крови были обнаружены следы наркотических веществ.

На период расследования актеру избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.