Мишустин поручил контролировать обеспечение волонтеров средствами защиты

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил глав регионов уделять особое внимание потребностям социальных работников и волонтеров в средствах индивидуальной защиты и оказывать содействие для обеспечения ими. "Мы должны помогать всем тем, кто сам оказывает помощь людям, нуждающимся в поддержке", - подчеркнул он в ходе президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее, напомнил председатель правительства, по поручению президента на эти цели было выделено более одного миллиарда рублей на основании заявок Ассоциации волонтерских центров.

- Статистика заболеваемости последних дней показывает, что распространение новой коронавирусной инфекции в стране постепенно замедляется, однако нам всем необходимо продолжать соблюдать рекомендованные меры безопасности, - заявил Мишустин.