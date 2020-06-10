Московским театрам разъяснили правила выхода из режима самоизоляции

Московские театры начинают возвращаться к привычной докарантинной жизни - с 9 июня им разрешили проводить репетиции без участия зрителей. Но как бы всем ни хотелось побыстрее продолжить сезон, придется строго следовать рекомендациям Роспотребнадзора и действовать "максимально корректно". Об этом на прошедшем селекторном совещании руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский говорил с директорами столичных театров.

"Мы не можем вам диктовать по поводу творческого процесса, но все-таки я бы очень просил на старте минимизировать репетиционный процесс. Приоритетными считать репетиции с участием не более десяти человек, давайте начнем работать, а там посмотрим", - цитирует словам Кибовского РИА Новости.

Среди других рекомендаций Роспотребнадзора ,которым придется следовать руководителям театров, - необходимость соблюдать социальную дистанцию и проверять температуру при входе, рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами дезинфекции, а сами помещения должны обрабатываться дважды в день.

Руководитель Департамента культуры рекомендует на первых порах ограничить количество сотрудников и вызывать только тех, что присутствие действительно необходимо на репетициях. "Работников старшего возраста поберегите. Не надо рисковать и сразу бросаться во все тяжкие", - отметил Кибовский.

Также он посоветовал не доводить до абсурда ситуацию с масками, ношение которых пока является обязательным.

Между тем

Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ о поэтапном возобновлении работы федеральных учреждений культуры, в котором, в частности, говорится, что сотрудникам разрешено вернуться на работу. Однако принимать посетителей и зрителей музеи, театры и концертные организации

"Теперь театры смогут постепенно выходить и начинать репетиции, а музеи займутся подготовкой проектов, которыми они встретят публику, естественно, ориентируясь на те этапы и "дорожные карты", которые разработало министерство", - приводит слова Ольги Любимовой пресс-служба ведомства.