Москвичи стали реже жениться и разводиться из-за COVID-19

Вот уже два с лишним месяца влюбленные переносят дату регистрации брака в надежде, что хотя бы летом наконец-то смогут пригласить свидетелей, родных и друзей на торжественную церемонию в ЗАГС, а потом отправиться в ресторан.

И вот вирус сбавил обороты, столичные власти ослабили большинство ограничений в городе, но Дворцы бракосочетаний пока открыты исключительно для жениха и невесты. В ближайшую "красивую" дату - День России, 12 июня, планируют заключить брак более 60 пар - немного меньше, чем в прошлом году. Рассказываем, как у молодых идет подготовка к свадьбе.

Регистрации брака в столичных ЗАГСах по-прежнему проходят в неторжественной обстановке. "Молодые обмениваются кольцами, а близкие поздравляют новую семью по видеосвязи", - рассказала и.о. начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева. Но не все молодые к этому готовы. К примеру, на апрель 2020 года было подано около 5,9 тысячи заявлений, но более 30% пар предпочли перенести дату регистрации. В результате зарегистрировано около 4 тысяч браков - на 24% меньше, чем в апреле прошлого года. Разводов стало меньше на 65% по сравнению с апрелем 2019 года, когда было зарегистрировано около 4,4 тысячи расторжений брака.

Многие переносили свадьбу из-за закрытия салонов. В Москве они открылись с 1 июня. Правила примерки теперь строгие. С невестой могут прийти не больше двух человек. "Каждая примерка длится около часа, после каждой невесты мы дезинфицируем помещение, отпариваем платья, украшения для волос и туфли обрабатываем антисептиком. Девушки жалуются, что душно и платье без перчаток потрогать нельзя, еще мы не даем на примерку серьги", - рассказывает Татьяна Данилова, администратор свадебного салона на проспекте Мира. В некоторых ювелирных салонах без перчаток даже кольца подобрать не получится, там специально выдают тонкие перчатки.