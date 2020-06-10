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10.06.2020 20:00
Рубрика: Экономика

Не смыкая газ

Может ли Россия не спешить с достройкой "Северного потока-2"
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 126(8180)
России приходится спешить с достройкой "Северного потока-2" из-за опасности, что за океаном могут придумать новые ограничения или санкции. При этом экономическая необходимость запуска нового газопровода в Европу не возникнет раньше 2021 года.

Спрос на газ в этом году упал до многолетних минимумов. Ограничения из-за пандемии наложились на теплую зиму и рекордные запасы газа, сделанные в Европе в 2019 году. Тогда европейцы опасались провала переговоров России и Украины по транзиту газа и заполнили свои хранилища почти до отказа. Но переговоры не сорвались, и в 2020 году Россия обязалась прокачать через Украину в Европу самые большие объемы газа - 65 млрд кубометров. В 2021 и 2022 годах - 40 млрд кубометров. В начале года был еще запущен "Турецкий поток", мощность которого в сторону Европы - 15,75 млрд кубометров в год.

В 2020 году ожидается самое сильное падение мирового спроса на газ

Сейчас по максимуму загружен только "Северный поток". Интенсивно идет прокачка газа через территорию Украины, но здесь Россия связана контрактными обязательствами. "Турецкий поток" не загружен полностью, а "Ямал-Европа" периодически даже работает в реверсном режиме, поставляя газ из "Северного потока" в Польшу. Спрос на газ может начать расти в Европе в конце лета, но в лучшем случае он не превысит объемы существующих мощностей. Если брать в расчет прогнозы восстановления спроса на газ, "Северный поток-2" станет необходим России в 2022 году. Но с учетом экономики поставок в Европу потребность в нем может возникнуть и в 2021 году.

Спрос на газ в Европе может начать расти в конце лета

"Естественно, что и компания-оператор, и инвесторы проекта стремятся достроить газопровод как можно быстрее, но спешки, что нужно его во что бы то ни стало ввести в эксплуатацию до времени "Ч", нет", - сказал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он уточнил, что портфель имеющихся возможностей и ситуация на рынке позволяют выполнять обязательства по поставкам в полном объеме. С учетом геополитического противостояния на энергетических рынках это плюс, так как дает возможность работать над завершением проекта, несмотря на санкционную политику США.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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