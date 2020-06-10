Может ли Россия не спешить с достройкой "Северного потока-2"

России приходится спешить с достройкой "Северного потока-2" из-за опасности, что за океаном могут придумать новые ограничения или санкции. При этом экономическая необходимость запуска нового газопровода в Европу не возникнет раньше 2021 года.

Спрос на газ в этом году упал до многолетних минимумов. Ограничения из-за пандемии наложились на теплую зиму и рекордные запасы газа, сделанные в Европе в 2019 году. Тогда европейцы опасались провала переговоров России и Украины по транзиту газа и заполнили свои хранилища почти до отказа. Но переговоры не сорвались, и в 2020 году Россия обязалась прокачать через Украину в Европу самые большие объемы газа - 65 млрд кубометров. В 2021 и 2022 годах - 40 млрд кубометров. В начале года был еще запущен "Турецкий поток", мощность которого в сторону Европы - 15,75 млрд кубометров в год.

Сейчас по максимуму загружен только "Северный поток". Интенсивно идет прокачка газа через территорию Украины, но здесь Россия связана контрактными обязательствами. "Турецкий поток" не загружен полностью, а "Ямал-Европа" периодически даже работает в реверсном режиме, поставляя газ из "Северного потока" в Польшу. Спрос на газ может начать расти в Европе в конце лета, но в лучшем случае он не превысит объемы существующих мощностей. Если брать в расчет прогнозы восстановления спроса на газ, "Северный поток-2" станет необходим России в 2022 году. Но с учетом экономики поставок в Европу потребность в нем может возникнуть и в 2021 году.

Спрос на газ в Европе может начать расти в конце лета

"Естественно, что и компания-оператор, и инвесторы проекта стремятся достроить газопровод как можно быстрее, но спешки, что нужно его во что бы то ни стало ввести в эксплуатацию до времени "Ч", нет", - сказал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он уточнил, что портфель имеющихся возможностей и ситуация на рынке позволяют выполнять обязательства по поставкам в полном объеме. С учетом геополитического противостояния на энергетических рынках это плюс, так как дает возможность работать над завершением проекта, несмотря на санкционную политику США.