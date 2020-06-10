МВФ одобрил Украине кредит на пять миллиардов долларов

Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) во вторник одобрил предоставление Украине кредита в размере пяти миллиардов долларов на 18 месяцев. Об этом говорится в пресс-релизе фонда.

Отмечается, что первый транш составит около 2,1 миллиарда долларов, остальные средства планируется выделить еще четырьмя траншами, пишет РИА Новости. В МВФ считают, что новая программа поддержки поможет Украине преодолеть вызовы пандемии коронавируса.

По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, новое соглашение stand-by поможет украинским властям в борьбе с влиянием кризиса, обеспечит макроэкономическую стабильность и сохранит имеющиеся достижения.