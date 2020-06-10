На Эйфелеву башню начнут пускать с 25 июня

Одна из главных достопримечательностей Парижа - Эйфелева башня - с 25 июня вновь начнет принимать желающих полюбоваться французской столицей с высоты птичьего полета. Как передает AFP, трехмесячное закрытие башни для туристов из-за пандемии коронавируса стало самым продолжительным со времен Второй мировой войны.

Как отмечают в компании La Sete, в ведении которой находится "железная леди", поначалу количество посетителей будет ограничено. Доступ пока откроют только на второй этаж, при этом подниматься нужно будет по восточной лестнице, а спускаться по западной. Лифты останутся отключенными, решение об их вводе в эксплуатацию будет зависеть от общей эпидемиологической обстановки в стране.

Желающим попасть на башню рекомендовано заранее озаботиться онлайн-покупкой билета (правда, пока этот сервис еще не включили), а также запастись маской, без нее охрана просто не пропустит.

Напомним, Эйфелева башня была построено по проекту Густава Эйфеля в 1889 году. Несмотря на то, что поначалу ее восприняли критически, со временем она превратилась в одну из главных достопримечательностей Франции. Ежегодно ее посещают около 7 миллионов туристов.

С 3 марта башня была закрыта для посещения, однако каждый вечер на ней включалась подсветка в поддержку медиков и с просьбой оставаться дома.