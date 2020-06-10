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Назван самый мощный недорогой смартфон. Он стоит 16 тысяч рублей, но есть большой минус

Текст:   Антон Благовещенский
10.06.2020,  
14:22
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Помимо десятки мощнейших флагманских смартфонов, разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг наиболее производительных мобильных устройств среднего класса. Верхнюю строчку в нем занял Redmi K30 5G, за ним расположились Huawei Nova 7i, Redmi Note 8 Pro, realme 6 и realme 6 pro.

Определен самый мощный в мире Android-смартфон

Redmi K30 5G работает на чипе Snapdragon 765G и имеет 6/64 Гб памяти. Его стоимость на AliExpress начинается от 16 тысяч рублей, но российским покупателям стоит иметь в виду один заметный недостаток: глобальной версии MIUI для смартфона нет, поскольку эта модель ориентирована на китайский рынок.

На глобальный рынок эта модель вышла под названием Pocophone X5 - правда, без поддержки 5G и с процессором Snapdragon 730G.

Также в список мощнейших бюджетников вошли Redmi Note 9S, Xiaomi Mi Note 10 Pro, Xiaomi Mi 9T, Samsung Galaxy A71 и realme XT.

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