Назван самый мощный недорогой смартфон. Он стоит 16 тысяч рублей, но есть большой минус

Помимо десятки мощнейших флагманских смартфонов, разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг наиболее производительных мобильных устройств среднего класса. Верхнюю строчку в нем занял Redmi K30 5G, за ним расположились Huawei Nova 7i, Redmi Note 8 Pro, realme 6 и realme 6 pro.

Redmi K30 5G работает на чипе Snapdragon 765G и имеет 6/64 Гб памяти. Его стоимость на AliExpress начинается от 16 тысяч рублей, но российским покупателям стоит иметь в виду один заметный недостаток: глобальной версии MIUI для смартфона нет, поскольку эта модель ориентирована на китайский рынок.

На глобальный рынок эта модель вышла под названием Pocophone X5 - правда, без поддержки 5G и с процессором Snapdragon 730G.

Также в список мощнейших бюджетников вошли Redmi Note 9S, Xiaomi Mi Note 10 Pro, Xiaomi Mi 9T, Samsung Galaxy A71 и realme XT.