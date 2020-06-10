Стереотип о трудолюбивых немцах полностью... оправдался. По данным Eurostat, граждане Германии отдают работе почти сорок лет своей жизни - это один из самых высоких показателей в ЕС. А самый короткий трудовой стаж - у итальянцев. Статистика, опубликованная на сайте агентства, подогрела спор между "северянами" и "южанами" о том, за чей счет надо спасать экономики стран, пострадавших от "короны".

В среднем жители ЕС проводят на работе около 36 лет - это на три с половиной года больше, чем еще два десятилетия назад. Дольше всех продолжается трудовая жизнь у шведов (42 года) и голландцев (41), за ними следуют датчане (40) и немцы (39,1). Итальянцы работают в среднем на семь лет меньше, чем жители ФРГ, - 32 года. В пятерку "отстающих" также вошли Греция (33,2) и Польша (33,6). Сохраняется и гендерный дисбаланс: европейские мужчины на протяжении жизни проводят на работе больше времени, чем женщины. Но если в 2000-м разница составляла семь лет, то теперь - пять. К примеру, в Испании трудовой стаж сильной половины увеличился всего на 0,3 года, в то время как прекрасного пола - почти на 9 лет.

Авторы уверяют, что их доклад не содержит никаких оценок, а лишь фиксирует "активность граждан на рынке труда" по методике финских экономистов. Тем более что на эту активность влияет и уровень безработицы. Однако данными Eurostat не замедлил воспользоваться голландский еженедельник Elsevier Weekblad. Издание называет "извращенным" решение о том, чтобы Нидерланды внесли 30 миллиардов в фонд восстановления европейской экономики, в который Макрон и Меркель хотят заложить 500 миллиардов. "Жители севера Европы и компании, на которые они работают, дольше остальных платят пенсионные взносы и налоги, но при этом меньше наслаждаются заслуженным отдыхом... Производительность труда в час голландцев и немцев на четверть выше, чем в Италии или Испании. Так что абсурдно отбирать деньги у "северян" и отдавать их жителям юга, которые досрочно уходят на пенсию", - заключает издание.