Новый фильм Уэса Андерсона выйдет в прокат в России осенью

Сегодня компания "Дисней Студиос" выпустила локализованный русскоязычный трейлер нового фильма Уэса Андерсона - того самого, который вошел в официальную программу Каннского кинофестиваля 2020 -го года, об этом было объявлено 3 июня. Картина выйдет в российский прокат под названием "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан". Релиз намечен на осень этого года.

Увидеть новый трейлер к фильму Уэса Андерсона можно на официальном канале 20th Century Studios Russia на YouTube.

Из него видно не только то, что в картине - "бриллиантовая россыпь" знаменитостей - Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе, Фрэнсис МакДорманд, Элизабет Мосс, Сирша Ронан, Леа Сейду и другие, но и то, что стилистика нового фильма такая же, что и остальных фильмах этого режиссера. То есть - трудно провести границу между сказкой и реальностью.

Также "Дисней Студиос" объявила о том, какие еще фильмы выпустит в нашей стране с июля по декабрь 2020 года. 23 июля 2020 - "Мулан"; 27 августа - фантастический триллер "Новые мутанты"; 17 сентября 2020 - приключенческий боевик "King"s Man: Начало"; 8 октября 2020 - триллер "Смерть на Ниле"; 29 октября 2020 - комедию "Спасите Колю"; 5 ноября 2020 - приключенческий экшн MARVEL "Чёрная вдова"; 12 ноября 2020 - триллер "Глубокие воды"; 19 ноября 2020 - анимационный фильм Disney и Pixar "Душа"; 10 декабря - комедийный боевик "Главный герой"; 17 декабря 2020 - музыкальный фильм "Вестсайдская история"; 24 декабря 2020 - сказочное приключение Disney "Последний богатырь: Корень зла". Что ж, как шутят современные зрители - "запасаемся попкорном". Все картины ожидаемы, а подборка такова, что зритель точно вернется в кинотеатры. Дома усидеть ему будет невозможно.