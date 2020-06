Дизайнеры представят виртуальные коллекции одежды на Global Talents Digital

Весенний опыт этого года - проведение первой российской Недели Моды в виртуальном формате - оказался столь успешен, что его решено продлить. 10-11 июня в Сети пройдет Global Talents Digital - первый в мире международный гибридный fashion-проект в онлайн-формате, который совместит реальные дизайнерские коллекции с цифровыми. Виртуальные и реальные модели представят новые творения дизайнеров. Виртуальные Инстаграм-звезды покажут собственные digital-коллекции.

50 участников из 20 стран представят свои работы, в том числе и в нестандартном формате видеопрезентаций - часть из них с использованием технологий дополненной реальности и цифровых аватаров. Пользователей ждет не только мода, но и визуальное искусство: 3D-художники подготовили цифровые картины специально для Global Talents Digital. В течение двух дней за трансляциями можно будет следить на медиасервисе MEGOGO, в социальной сети VKontakte и еще на 100 сайтах по всему миру.

Дополненная реальность (AR) станет частью прямой трансляции - благодаря этому некоторые модели из коллекций можно будет увидеть в окружающей зрителей среде, при использовании смартфона. Команда разработчиков ЯZAT и графические дизайнеры Байят Акеров, Виктория Кобелкова и The Digital Mary создали цифровые варианты коллекций дизайнеров-участников - они также будут доступны в AR.

"Global Talents Digital - онлайн-реализация проекта Палаты моды Global Talents, в рамках которого десятки молодых и талантливых брендов со всех континентов представили свои коллекции на подиуме в Москве. Принципиальное отличие нового проекта в том, что он соединит реальные коллекции с чисто цифровыми. Кроме того, Global Talents Digital существует вне классических модных сезонов и охватывает большое количество стран - как через участников, так и через трансляции. От ЮАР до Японии, от США до Австралии. И точка пересечения - Россия, Москва, откуда большинство участников первого выпуска. Мы системно поддерживаем и продвигаем молодые таланты уже много лет. Ситуация с глобальным локдауном подтолкнула нас к поискам новых форм, и одним из экспериментов станет Global Talents Digital в июне 2020", - Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Среди участников Global Talents Digital - перуанский бренд ANNAISS YUCRA, подготовивший коллаборацию с виртуальной моделью Ivaany из Франции. Еще одна коллаборация, которую можно будет увидеть в рамках онлайн-мероприятия, - совместная презентация бренда Be.Li.Ve. с австралийскими цифровыми моделями агентства Klubb Visuals - Candice Klubb и Bambi. Виртуальная модель Kim Zulu из ЮАР покажет свою первую собственную digital-коллекцию. Известная цифровая модель Aliona Pole (Россия), принимавшая участие в виртуальной Неделе моды MBFW в апреле, представит совместную коллаборацию с AliExpress. Впервые AliExpress выставит виртуальную одежду на продажу: каждый из четырех лимитированных образов можно будет приобрести на российском маркетплейсе, чтобы затем примерить на себя, но... виртуально.

В Global Talents Digital свои коллекции представят как российские, так и зарубежные дизайнеры CHAPURIN, VARVARA ZENINA, into|into, Not for sale, duet.by.me, САМШИТ, AMARIN jewelry, OLA OLA, BEINUNISON, DANIIL KOSTYSHIN, RABBITHOLE, BAYARTAEV, ophelica, ГИДРОПЛАН, ALKHANASHVILI, Be.Li.Ve. (Россия / Франция), Sushchenko (Россия / Исландия), JAKE LIU (Австралия), Florentina Leitner (Австрия / Бельгия), CHAIN, VANESA KRONGOLD (Аргентина), FEMME DE MARS (Бельгия), Juan de La Paz (Боливия), Anciela, LINUS LEONARDSSON (Великобритания), NS GAIA (Индия), Också (Испания), TOMMAZO Studio (Кипр), ANNAISS YUCRA (Перу), 13/7 (Польша), Shell (США), Svoboda Ravenstvo Bratstvo (Франция), GUIDO VERA (Чили), AFTER WORK STUDIO, RAHEL GUIRAGOSSIAN (Швейцария), VIVIANO (Япония) и другие.

В рамках онлайн-презентаций свои картины покажут восемь российских художников. Sub Sensus, работавший с известными российскими и зарубежными исполнителями, в том числе с Трэвисом Скоттом и Migos, Фернанд Кларк - моушен-дизайнер и CG-artist, руководивший созданием CG-декораций для мюзикла-оперетты на сцене Большого театра. Кроме того, будут представлены работы трех немецких художников: Антони Тудиско, который сотрудничал с Nike, Versace и MTV, Марка Тудиско - 3D-художника и арт-директора, который работает с Nike, Reebok, Sprite и другими брендами, Тимо Хельгерта - digital-художника, креативного директора, создавшего серию 3D-видео "Возвращение природы", в котором выразил свое послание надежды всем, кто пострадал от вируса COVID-19. Кроме того, итальянский 3D-художник Алексей Северин представит совместную работу с французской виртуальной моделью Serah Reikka. Алексей сотрудничает с арт-группой Recycle, их общие проекты были представлены на Венецианской Биеннале и в Центре Помпиду в Париже.

Также будут представлены коллаборации художников VEL LY и Егора Голополосова с инициативой RTX STUDIO. Для создания арт-проектов молодые таланты использовали новый класс ноутбуков на базе графики GeForce RTX, созданных для продуктивной работы с визуальным контентом.

Global Talents Digital объединяется с медиаплатформой #Москвастобой, которая уже несколько месяцев наполняется лучшими онлайн-мероприятиями, проходящими в Москве. Видеопрезентации участников Global Talents Digital покажут на москвастобой.рф.

За музыкальное сопровождение Global Talents Digital отвечает DJ GROOVE.

Кстати

Global Talents Digital и ведущая платформа для коротких видео TikTok запускают новый совместный челлендж #перезагружаюмоду. Он призван обратить внимание на происходящие в моде изменения и проблему чрезмерного потребления. В мероприятии уже принимают участие Алена Ахмадуллина, Регина Турбина, Лиза Тян, Алина Чарова, Карина Шерер, Kenanovskaya, Королера Лера, Лара Жаркова и Энди Ли.

Челлендж #перезагружаюмоду следует за ведущими мировыми дизайнерами. Первым заговорил о необходимости изменений модельер Дрис Ван Нотен, позже в Сети появилась петиция #rewiringfashion (в переводе с английского - перезагружая моду). Ее подписали Missoni, Haider Ackermann, Isabel Marant, Oscar de la Renta и почти 2000 профессионалов модной индустрии со всего мира, которые согласны с тем, что сегодняшний цикл моды вредит индустрии, потребителям и даже окружающей среде. #rewiringfashion - это сжатый план действий по выходу из кризиса на фоне коронавируса, в период падения продаж и смены приоритетов.

Многофункциональная одежда, работа с экологичными и высокотехнологичными тканями, поддержка местного производства вместо поиска дешевой рабочей силы в других странах, небольшие капсульные коллекции и производство одежды под заказ - вот направления для тех, кто создает сегодняшнюю моду.

В рамках специального проекта Global Talents Digital и TikTok дизайнеры расскажут, как создавать цифровую одежду. 10 июня, в 16:00, fashion-дизайнер Байят Акеров проведет мастер-класс "Создаём свитшот в цифре". 11 июня, в 16:00, дизайнер бренда ophelica, автор первого цифрового костюма, проданного в России, расскажет, как создать цифровую одежду и примерить ее с помощью своей фотографии.