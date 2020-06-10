Новый учебник истории Великой Отечественной войны выпустили в Беларуси

В Беларуси вышло в свет учебное пособие "Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)". Учебник подготовлен группой ведущих ученых-историков под редакцией члена-корреспондента НАН Беларуси Александра Ковалени. По его словам, книга предназначена для учеников старших классов, для внуков и правнуков реальных участников и свидетелей войны. Сегодня ее события зачастую представляются чем-то далеким. И это требует особых подходов.

Новые факты подтверждают весомый вклад белорусского народа в Великую Победу наряду с другими народами Советского Союза. Об этом свидетельствует активное участие белорусов в антифашистском партизанском движении и подпольной борьбе с оккупантами. В рядах патриотов насчитывалось 374 тысячи партизан и 70 тысяч подпольщиков. О массовости всенародного подвига говорит и количество Героев Советского Союза среди белорусов и выходцев из Беларуси: их 449 человек. 1,3 миллиона белорусов сражалось в рядах Красной армии под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге.

В настоящее время создана рабочая группа, которая готовит совместное учебное пособие по истории Великой Отечественной войны для учителей Союзного государства.