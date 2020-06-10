Новый Xiaomi Mi Band 5 уже можно заказать. Цена

Несмотря на то, что официальная презентация браслета Xiaomi Mi Band 5 еще не состоялась, на AliExpress уже принимают предварительные заказы на новинку.

Так, предзаказы открыл Hong Kong Goldway - известный магазин с несколькими миллионами покупателей. Заказать Xiaomi Mi Band 5 с доставкой из Китая в Россию можно за 2326 рублей.

Что нового в Mi Band 5?

- пять новых тренировок: скакалка, йога, эллипс, эргометр и силовые;

- магнитная зарядка;

- новая система сенсоров для более точного отслеживания активности;

- отслеживание уровня насыщения крови кислородом;

- женский календарь;

- глобальная поддержка бесконтактных платежей с NFC;

- функция "Не беспокоить", отключающая уведомления на нужный срок;

- функция "Дыхание", помогающая расслабиться.

Анонс Xiaomi Mi Band состоится 14 июня.