Новый Xiaomi Mi Band 5 уже можно заказать. Цена

Несмотря на то, что официальная презентация браслета Xiaomi Mi Band 5 еще не состоялась, на AliExpress уже принимают предварительные заказы на новинку.
Так, предзаказы открыл Hong Kong Goldway - известный магазин с несколькими миллионами покупателей. Заказать Xiaomi Mi Band 5 с доставкой из Китая в Россию можно за 2326 рублей.
Что нового в Mi Band 5?
- пять новых тренировок: скакалка, йога, эллипс, эргометр и силовые;
- магнитная зарядка;
- новая система сенсоров для более точного отслеживания активности;
- отслеживание уровня насыщения крови кислородом;
- женский календарь;
- глобальная поддержка бесконтактных платежей с NFC;
- функция "Не беспокоить", отключающая уведомления на нужный срок;
- функция "Дыхание", помогающая расслабиться.
Анонс Xiaomi Mi Band состоится 14 июня.