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Новый Xiaomi Mi Band 5 уже можно заказать. Цена

Текст:   Антон Благовещенский
10.06.2020,  
16:04
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Несмотря на то, что официальная презентация браслета Xiaomi Mi Band 5 еще не состоялась, на AliExpress уже принимают предварительные заказы на новинку.

Так, предзаказы открыл Hong Kong Goldway - известный магазин с несколькими миллионами покупателей. Заказать Xiaomi Mi Band 5 с доставкой из Китая в Россию можно за 2326 рублей.

Что нового в Mi Band 5?

- пять новых тренировок: скакалка, йога, эллипс, эргометр и силовые;

- магнитная зарядка;

- новая система сенсоров для более точного отслеживания активности;

- отслеживание уровня насыщения крови кислородом;

- женский календарь;

- глобальная поддержка бесконтактных платежей с NFC;

- функция "Не беспокоить", отключающая уведомления на нужный срок;

- функция "Дыхание", помогающая расслабиться.

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Анонс Xiaomi Mi Band состоится 14 июня.

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