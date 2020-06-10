Нурмагомедов и Гэтжи подерутся 19 сентября

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов может провести защиту титула против американца Джастина Гэтжи 19 сентября.

Эту предполагаемую дату назвало издание Globo Esporte. Также отмечается, что бой пройдет в рамках турнира UFC 253. Место проведения поединка пока неизвестно.

Напомним, что временный пояс и право биться с Нурмагомедовым Гэтжи завоевал, досрочно победив соотечественника Тони Фергюсона. Таким образом на счету Гэтжи 22 победы и два поражения в ММА. Нурмагомедов выиграл все свои 28 поединков.

Однако Хабибу стоит опасаться соперника. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо, завершивший карьеру, считает лоукики Гэтжи, то есть удары ногой в бедро или в голень, его главным оружием. "Если Хабиб попадется, у него будут проблемы", - рассказал Сехудо в подкасте американского мастера боевых искусств, комментатора UFC Джо Рогана.