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Очевидец рассказал о пьяном скандале, устроенном Ефремовым перед ДТП

Новости
    10.06.2020, 17:15
Текст:   Олег Усков

Хроники инцидента, устроенного советским, российским актером Михаилом Ефремовым, продолжает обрастать деталями.

Фото: ТАСС
"Мишка в одиночку не пил": Панкратов-Черный про инцидент с Ефремовым

Издание KP.RU нашло очевидца, который на правах анонимности рассказал о скандале, устроенном артистом в тот роковой вечер - буквально за час до смертельного ДТП.

Но сначала небольшая предыстория. В пяти минутах ходьбы от дома Ефремова есть заведение, которое он очень любил посещать. Ранее это было одно питейное учреждение, но после оно закрылось, и у точки появились новые владельцы и новое название. А завсегдатай остался старый - "по наследству" к пабу перешел Михаил Олегович. Продолжавший его посещать и, по свидетельству собеседника издания, за барной стойкой актер данный "всегда был ярок, весел и так далее".

Когда случилась пандемия и все общепиты закрылись, закрылось и любимое место Ефремова, соответственно. Хозяева же купили печь для пиццы - чтобы хоть как-то сохранить бизнес, стали делать еду на вынос. Но Ефремов все равно продолжал регулярно туда приходить и требовал ему налить, невзирая на запрет.

По словам очевидца, в день, когда произошло страшное ДТП, Михаил Олегович приходил в бар два раза. Первый - днем, "довольно выпивший". И менеджер вновь напомнил артисту, что они не наливают, предложив лучше покушать навынос взять. Ефремов навынос покушать не хотел, вспылил, и состоялся "разговор на повышенных тонах".

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Во второй раз актер уже вечером приехал к бару на машине - "на продолжение разборок". На месте был один из владельцев заведения, и он сильно поругался с Ефремовым - "несмотря на то, что паб долгое время терпел все закидоны Михаила Олеговича, все-таки произошла серьезная ссора". Более того, Ефремова оттуда просто выставили за дверь.

"Не исключено, что Михаил Олегович в расстроенных чувствах поехал и потерял над собой контроль", - выдвигает гипотезу собеседник издания.

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