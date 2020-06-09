Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП

Актер Михаил Ефремов, задержанный после ДТП в центре Москвы, был пьян. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы ГУ МВД столицы Виктор Васенин.

"Состояние опьянения установлено", - рассказал собеседник агентства. Напомним, что Ефремова доставили на экспертизу после того, как он на своем Jeep выехал на встречную полосу на Садовом кольце. Визуально артист не пострадал, но с трудом передвигался и вел себя странно.

Водитель фургона Lada, в который врезался Jeep Ефремова, экстренно госпитализирован. У мужчины диагностированы переломы ноги и ребер, а также серьезная черепно-мозговая травма.