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Михаилу Ефремову может грозить до семи лет лишения свободы за ДТП 08.06.2020
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Очевидцы рассказали о состоянии спровоцировавшего ДТП актера Ефремова

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    09.06.2020, 00:17
Текст:   Олег Усков

Очевидцы аварии в центре Москвы, спровоцированной актером и режиссером Михаилом Ефремовым, сообщили РИА Новости, что тот был не в состоянии сам сесть в полицейскую машину.

Фото: kino-teatr.ru
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В результате Заслуженного артиста РФ туда "затащили" и уже увезли с места инцидента.

Напомним. Согласно пресс-службе ГУ МВД по Москве, ДТП произошло около 21:40 в районе дома №3 на Смоленской площади - внедорожник, за рулем которого находился Ефремов, выехал на встречную полосу и практически "в лоб" врезался в автофургон. Водитель которого был госпитализирован.

По слова источника ТАСС в правоохранительных органах, если врачи определят, что здоровью пострадавшего в аварии водителю фургона причинен тяжкий вред, в отношении Ефремова может быть возбуждено дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Что предусматривает до семи лет лишения свободы.

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