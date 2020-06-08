Михаилу Ефремову может грозить до семи лет лишения свободы за ДТП

56-летний советский, российский актер и режиссер Михаил Ефремов, попавший сегодня вечером ДТП в центре Москвы, задержан.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы, уточнивший, что, по предварительной информации, актер находится в состоянии алкогольного опьянения

"В настоящее время Михаил Ефремов задержан и направлен на медицинское освидетельствование", - сказал собеседник агентства.

Подтверждено, что причиной аварии стал выезд внедорожника, которым управлял актер, на встречную полосу. При этом автомобиль Ефремова двигался с серьезным превышением скорости.

По слова источника, если врачи определят, что здоровью пострадавшего в аварии водителю фургона, в который врезался артист, причинен тяжкий вред, в отношении Михаила Ефремова может быть возбуждено дело по части 2 статьи 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", предусматривающей до семи лет лишения свободы.

Плюс санкции по этой статье предусматривают лишение водительских прав.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что ДТП произошло около 21:40 в районе дома №3 на Смоленской площади. В пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства Москвы сообщили, что пять полос Садового кольца из-за ДТП с участием актера были перекрыты.