Пострадавший в ДТП с участием Ефремова находится в крайне тяжелом состоянии

Мужчина, пострадавший в ДТП с участием артиста Михаила Ефремова, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Серьезные травмы получил водитель фургона Lada, перевозившего морепродукты. Судя по кадрам с места аварии, мужчину зажало в машине. Сейчас он находится в больнице. У пациента значительные повреждения ноги и головы. Диагностирована черепно-мозговая и сочетанная черепно-мозговая травма, открытый перелом бедра и перелом ребер.

Сам Михаил Ефремов не пострадал, его уже увезли с места аварии. По данным агентства, артист задержан, он пройдет медосвидетельствование на опьянение.