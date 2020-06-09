МВД подтвердило задержание Михаила Ефремова

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Виктор Весенин подтвердил ТАСС данные о задержании артиста Михаила Ефремова.

В главке отмечают, что авария произошла в 21.44 на Смоленской площади. Водитель Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Пострадавший госпитализирован, а предполагаемому виновнику предстоит экспертиза на состояние опьянения. Очевидцы утверждают, что актер вел себя странно.

Ранее ЦОДД Москвы опубликовал кадры с моментом аварии. На них видно, что Jeep протаранил встречный автомобиль лоб в лоб. Пострадавший получил открытый перелом бедра, переломы ребер и черепно-мозговую травму. Состояние пациента оценивается как крайне тяжелое, за его жизнь борются врачи.